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۷ مهر ۱۳۸۲، ۱۱:۲۸

ششمين اجلاس وزراي خارجه گروه هشت برگزار شد

ششمين اجلاس وزراي خارجه گروه هشت (دي 8 ) با حضور سيدكمال خرازي وزير امور خارجه كشورمان امروز در حاشيه پنجاه و هشتمين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد به رياست دوره اي كشور مصر بر گزار شد .

به گزارش خبرگزاري مهر، دراين اجلاس ، برگزاري اجلاس سران اين گروه در بهمن امسال در تهران به تصويب رسيد. قراراست همزمان با اجلاس سران گروه هشت درتهران ، همايش بزرگي با حضور بخش هاي خصوصي كشورهاي عضو اين گروه تشكيل شود.
گفتني است گروه هشت متشكل از كشورهاي جمهوري اسلامي ايران ، مالزي ، پاكستان، مصر، تركيه، اندونزي، بنگلادش و نيجريه است كه به منظور تقويت همكاري هاي اقتصادي ، تجاري ، و تكنولوژي تشكيل شده است.   

کد مطلب 27338

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