سيف الرضا شهابي: نشست اتحاديه اروپا ، درعرصه روابط بين الملل بسيار تاثيرگذار است

وي در گفتگوي با خبرنگار سياسي مهر گفت : ابراز نظرات وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا در تصميم شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي تاثيرگذار بوده است و اين تاثيرگذاري، كشورهاي مطرح كننده طرح اولتيمانوم مانند ژاپن و كانادا را كه

كشورهاي خارج ازاتحاديه اروپا هستند وادار نمود كه نسبت به طرح اين اولتيماتوم اقدام نمايند .

اين استاد دانشگاه افزود : بخش عمده اي از پيش نويس اين اولتيماتوم از جانب كشورهاي اروپايي بوده است و اين امكان را براي كشورهايي مانند ژاپن وكانادا و استراليا فراهم كرده است تا اين طرح از سوي كشورهاي فوق ارائه شود .

اين كارشناس مسائل بين الملل افزود: اگر كشورهاي پيشنهاد دهنده ( ژاپن ، كانادا و استراليا ) از پشتوانه حمايتي اتحاديه اروپا و از اراده جمعي كه در كشورهاي اروپايي نسبت به ايران وجود دارد، مطمئن نبودند اين كار را نمي كردند.

شهابي تاكيد كرد : مصوبه شوراي حكام در روز 12 سپتامبر برعليه ايران خود يك عامل و يك انگيزه براي نشست اخير وزراي خارجه اتحاديه اروپا است وقطعنامه شوراي حكام آژانس تاثير بسيار زيادي بر نشست وزراي خارجه اتحاديه اروپا داردالبته ناگفته نماند شوراي اتحاديه اروپا خود مستقلا تصميم گيري مي نمايد و يك اراده مستقل جمعي را اعمال مي كند ولي اين تصميم شوراي حكام آژانس بر نشست امروز تاثيرگذار خواهد بود.

شهابي با اشاره به سخنان سران برخي كشورهاي اروپايي درباره ايران تاكيد كرد : بايد قبل هر چيز به اين سئوال جواب داد كه چرا برخي از كشورهاي اتحاديه اروپا مانند فرانسه و آلمان كه در جريان بحران عراق و حمله آمريكا به عراق از مخالفان سرسخت اين جنگ بوده اند اكنون در مقابل ايران با آمريكاييها همكاري مي كنند ، اين تصور نبايد بوجود آيد كه فرانسه و آلمان از گذشته خود پشيمان شده اند و در آينده خواهان همكاري با آمريكا در تمام زمينه ها هستند بايد بگويم آن تضاد بين آمريكا و اروپا همچنان وجود خواهد داشت ولي درباره ايران اين مسئله فرق مي كند. كشورهاي اروپايي كه داراي سلاح هاي هسته اي هستند نسبت به اين مسئله حساس هستند كه به باشگاه كشورهاي داري سلاح هاي هسته اي كشوري افزوده نشود و اگر كشورهايي مانند هندوستان و پاكستان و يا كره شمالي به اين باشگاه افزوده شده اند اين ها را چيزهاي از دست رفته مي دانند و اروپا و آمريكا در اين سياست مشترك هستند كه كه كشوري به كشورهاي دارنده سلاح هاي هسته اي افزوده نشود، اين دكتريني است كه هم در امريكا و هم در اروپا وجود دارد و طرفداران خاص خود را دارد .

اين استاد دانشگاه گفت : تفكر كشورهاي اروپايي اين است كه كشورهايي مانند اسراييل و ساير كشورهايي كه به سلاح هاي هسته اي دست يافته اند در صورت درگيري با آنها امنيت جهاني با مخاطره جدي روبرو خواهد شد ولي اكنون تلاش اين كشور ها اين است كه كشور جديدي به اين سلاح ها دسترسي نيابد .

شهابي افزود : كشورهاي اروپايي اين احتمال را مي دهند كه كشوري مانند كره شمالي به سلاح هاي هسته اي دست يافته باشد بنابراين زياد با اين كشور وارد جنگهاي رواني و تبليغاتي نمي شوند ولي درباره ايران اين مسئله فرق مي كند، كشورهاي اروپايي اعتقاد دارند كه ايران داراي سلاح هاي هسته اي نيست ولي امكان دارد درآينده به اين سلاح ها دسترسي پيدا كند بنابر اين اروپاييان خواهان يك اجماع با آمريكا درباره اين مسئله هستند و خواهان اتخاذ يك سياست مشترك براي جلوگيري از دستيابي ايران به اورانيوم غني شده هستند .

وي درباره موضع اتخاذ شده از طرف دستگاه ديپلماسي كشور دراين باره گفت: اگر هدف ما دستيابي به سلاح هاي هسته اي بود ما بايد زودتر از پيمان ان. پي. تي خارج مي شديم كه متاسفانه ما خارج نشديم و برخي مسيرها را باز گذاشتيم وآژانس بين المللي انرژي اتمي با استفاده ازاين مسير ادعاهايي را درباره تلاش ايران و كشف اورانيوم غني شده در تاسيسات هسته اي ايران مطرح نمود وما را بر سر دو راهي قرار داد كه نه مي توانيم از ان. پي . تي خارج شويم و نه مي توانيم پروتكل الحاقي را امضا نكنيم واين مسئله اكنون ما را در بدترين شرايط قرار داده است .