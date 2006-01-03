انتقاد شديد يك نماينده دمكرات آمريكا از سياستهاي بوش

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز،جان مورتا ازاعضاي دموكرات كميته مجلس نمايندگان آمريكا درامور نظارت بر بودجه دفاعي و سخنگوي اين حزب در مسائل نظامي روز گذشته درگفتگو با شبكه خبري اي بي سي به شدت با سياستهاي بوش درعراق مخالفت كردوگفت:اگرهم اكنون جوان بودم به ارتش آمريكا نمي پيوستم .



اين نظامي كهنه كار كه پس از 37 سال خدمت در نيروي تفنگداران دريايي آمريكا بازنشسته شد، درماه نوامبر به عنوان اولين دموكرات عالي رتبه خواستار عقب نشيني فوري نظاميان آمريكايي از عراق شد كه اين امر خشم كاخ سفيد را بر انگيخت .



در آن زمان، مك كللان سخنگوي كاخ سفيد، موضع مورتا را با تسليم شدن به تروريسم يكسان قلمداد كرد .



از آن زمان به بعد، بوش همواره از برخي از رقباي سياسي خود انتقاد كرده است، وي در 18 دسامبر با يك در خواست مستقيم و غير عادي از آمريكايي ها خواست كه درباره عراق نا اميد نشوند و با وجود يك مبارزه سخت و دور از انتظار در اين كشور تاكيد كرد ما در حال پيروزي هستيم .



مورتا در اين گفتگو در پاسخ به اين سوال كه آيا افشاي تجربيات جنگي وي مي تواند بر تصميم گيري بوش، ديك چني معاون رئيس جمهوري، دونالد رامسفلد وزير دفاع و برخي ازمعاونين ارشد سابق كاخ سفيد تاثيرگذاشته باشد، پاسخ مستقيمي ارائه نكرد و تنها اظهارداشت كه "جنگ يك كار كثيف است كه روح انسان را خدشه دار مي كند و سايه كشتارها تا آخرعمر با انسان مي ماند .



بوش از سوي افكار عمومي و مقامات آمريكايي براي خروج نظاميان خود ازعراق تحت فشار قرارداد. وي با توجيه اين مسئله كه خروج ازعراق،امنيت آمريكا را به خطر مي اندازد تاكنون ازتعيين يك جدول زماني براي اين امرخودداري كرده است.