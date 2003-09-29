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۷ مهر ۱۳۸۲، ۱۱:۲۴

خرازي :

ايران به همكاريهاي خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي ادامه مي دهد

ايران به همكاريهاي خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي ادامه مي دهد

وزير امورخارجه ايران در گفتگو با شبكه تلويزيوني اي بي سي آمريكا اعلام كرد: ايران به همكاريهاي خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي ادامه مي دهد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازپايگاه اينترنتي روزنامه آلماني زبان دي ولت ، كمال خرازي وزير امورخارجه ايران اعلام كرد تهران به همكاريهاي خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي ادامه مي دهد .
خرازي در گفتگو با شبكه تلويزيوني ( اي بي سي ) آمريكا با اعلام اين خبر اظهار داشت : دولت ايران براي تداوم همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي از آمادگي كامل برخوردار است .
وزيرامورخارجه ايران در ادامه اظهار داشت: دولت ايران تصميم گرفته است تا با افزايش سطح همكاريهاي خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي، صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي خود را به جهانيان اثبات كند . 
خرازي با اشاره به گزارش اخيربازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني براينكه مقاديري اورانيوم غني شده در ايران پيدا شده است ، تاكيد كرد : اورانيوم پيدا شده به سبب برخي آلودگي ها وارد ايران شده است.
وزيرامورخارجه ايران همچنين خاطر نشان كرد : تا زماني كه آژانس بين المللي انرژي اتمي برفعاليت كشورها نظارت دارد فعاليت غير متعارف هسته اي غير ممكن خواهد بود .

کد مطلب 27340

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