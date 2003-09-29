ايران به همكاريهاي خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي ادامه مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازپايگاه اينترنتي روزنامه آلماني زبان دي ولت ، كمال خرازي وزير امورخارجه ايران اعلام كرد تهران به همكاريهاي خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي ادامه مي دهد .

خرازي در گفتگو با شبكه تلويزيوني ( اي بي سي ) آمريكا با اعلام اين خبر اظهار داشت : دولت ايران براي تداوم همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي از آمادگي كامل برخوردار است .

وزيرامورخارجه ايران در ادامه اظهار داشت: دولت ايران تصميم گرفته است تا با افزايش سطح همكاريهاي خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي، صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي خود را به جهانيان اثبات كند .

خرازي با اشاره به گزارش اخيربازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني براينكه مقاديري اورانيوم غني شده در ايران پيدا شده است ، تاكيد كرد : اورانيوم پيدا شده به سبب برخي آلودگي ها وارد ايران شده است.

وزيرامورخارجه ايران همچنين خاطر نشان كرد : تا زماني كه آژانس بين المللي انرژي اتمي برفعاليت كشورها نظارت دارد فعاليت غير متعارف هسته اي غير ممكن خواهد بود .

