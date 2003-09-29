شب شعر طنز برگزار شد

به گزارش خبر نگار ادبي " مهر" در اين برنامه كه با حضور علاقه مندان شعر و ادبيات با اجراي " شهرام شكيبا برگزار شد، شاعران طنز پردازي چون سيد سادات اخوي ، عمران صلاحي ، باني ، شهرك، نادر خطايي و سيد عبدالرضا موسوي به قرائت تازه ترين آثار خود پرداختند . همچنين دراين برنامه شاعران شهرستاني كه جهت شركت در جشنواره بين المللي طنز دعوت شده بودند جهت خواندن آثار خود به جايگاه دعوت شدند كه از اين ميان مي توان به "راشد انصاري " شاعر طنز پرداز اهل بند ر عباس اشاره كرد .

شاعران طنز پرداز زن مانند ؛ ارمغان فشمي با خواندن شعري طنز در برنامه شب شعر طنز ، اين نكته را خاطر نشان كرد كه طنز پردازي تنها ويژه مردان نيست و زنان نيز مي توانند در اين عرصه فعاليت كنند .

گفتني است ، موضوع بيشتر آثار ارايه شده در اين برنامه بيان مشكلات اجتماعي ، سوء استفاده قدرتمندان از مردم ساده لوح ، اعتراض به برخورد ديكتاتوري بعضي ازمردان با زنان ، عدم وجود نظم و پيشرفت در جوامع بي قانون، معرفي تفرقه به عنوان بزرگترين عامل از بين رفتن يك جامعه بود .

در ادامه برنامه شهرام شكيبا ( مجري برنامه ) خبر افتتاحيه اولين جشنواره بين المللي طنز در صبح روز سه شنبه داد و گفت : اين جشنواره رسما" از روز سه شنبه با حضور طنز پردازان ايراني و خارجي آغاز مي شود و تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت .

لازم به ذكر است شب نثر طنز در ماه جاري برگزار نخواهد شد.

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