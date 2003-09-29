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۷ مهر ۱۳۸۲، ۱۱:۳۷

مهاجم جوان پرسپوليس در گفت و گو با "مهر":

اميوارم در بازي با سپاهان از ابتدا در تركيب اصلي باشم

اميوارم در بازي با سپاهان از ابتدا در تركيب اصلي باشم

پرسپوليس عصر فردا در حالي به مصاف سپاهان خواهد رفت كه نسبت به بازي گذشته اش مقابل پيكان چند تغيير را در تركيب اصلي خود خواهد داشت .

علي سلماني مهاجم  جوان پرسپوليس در گفت و گو با خبرنگار" مهر" درمورد بازي اين تيم با سپاهان اصفهان گفت : ما فصل گذشته در بازي رفت نتيجه را ناعادلانه به اين تيم واگذار كرديم و قصد داريم در بازي فردا آن شكست را جبران و با يك پيروزي شيرين شادي را به هواداران پرسپوليس هديه كنيم .

وي در ادامه افزود : ما براي اين بازي همه نفراتمان را در اختيار داريم و با رفع مصدوميت علي دايي و يحيي گل محمدي با تمام قوا به مصاف قهرمان فصل گذشته خواهيم رفت تا در ورزشگاه آزادي به يك پيروزي شيرين ديگر دست پيدا كنيم .

سلماني در پايان صحبت هايش به حضور در تركيب اصلي اين تيم اشاره كرد و گفت : من در تمرينات هفته گذشته تمام تلاشم را انجام دادم تا نظر مثبت كادر فني را جلب كنم و اين به نظرآنها بستگي دارد كه از ابتدا در تركيب اصلي اين تيم حضور داشته باشم يا نه . با اين حال اميدوارم از ابتدا به ميدان بروم تا مثل دو بازي اول درخدمت پرسپوليس و سهيم در موفقيت اين تيم باشم .

کد مطلب 27344

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