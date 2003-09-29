اميوارم در بازي با سپاهان از ابتدا در تركيب اصلي باشم

علي سلماني مهاجم جوان پرسپوليس در گفت و گو با خبرنگار" مهر" درمورد بازي اين تيم با سپاهان اصفهان گفت : ما فصل گذشته در بازي رفت نتيجه را ناعادلانه به اين تيم واگذار كرديم و قصد داريم در بازي فردا آن شكست را جبران و با يك پيروزي شيرين شادي را به هواداران پرسپوليس هديه كنيم .

وي در ادامه افزود : ما براي اين بازي همه نفراتمان را در اختيار داريم و با رفع مصدوميت علي دايي و يحيي گل محمدي با تمام قوا به مصاف قهرمان فصل گذشته خواهيم رفت تا در ورزشگاه آزادي به يك پيروزي شيرين ديگر دست پيدا كنيم .

سلماني در پايان صحبت هايش به حضور در تركيب اصلي اين تيم اشاره كرد و گفت : من در تمرينات هفته گذشته تمام تلاشم را انجام دادم تا نظر مثبت كادر فني را جلب كنم و اين به نظرآنها بستگي دارد كه از ابتدا در تركيب اصلي اين تيم حضور داشته باشم يا نه . با اين حال اميدوارم از ابتدا به ميدان بروم تا مثل دو بازي اول درخدمت پرسپوليس و سهيم در موفقيت اين تيم باشم .