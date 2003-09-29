مجوز قانوني براي نظارت بر تعرفه هاي پزشكي بخش خصوصي را نداريم

عضو شوراي عالي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران د رگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت:" به رغم اصلاحيه اي كه در اساسنامه سازمان نظام پزشكي صورت گرفته است متاسفانه شوراي نگهبان با واگذاري تعرفه هاي بخش خصوصي به اين سازمان مخالفت كرده است و آن را منوط به اعلام ضوابط كرده است."

دكتر رهبر مژدهي آذر ادامه داد:" تجربيات موفق كشورهاي پيشرفته نشان مي دهد تعيين ماليات، تعرفه و بحث بازرسي و نظارت بر مراكز مختلف بايد بر عهده شوراها و مجامع صنفي باشد ولي در جامعه ما متاسفانه متولي تمامي اين امور دولت است."

وي ادامه داد: به اين منظور كميسيون ويژه اي در سازمان نظام پزشكي تشكيل شده است تا ضوابط لازم در اين ارتباط را تدوين كنند، بنابراين ساماندهي بحث تعرفه هاي نابسامان بخش خصوصي منوط به نظر موافق شوراي نگهبان بوده و نمي توان زمان دقيقي براي آن اعلام كرد."

وي ادامه داد:" سازمان نظام پزشكي سالهاست كه با بكار گيري متخصصان عالي رتبه اين سازمان ، ساماندهي بحث تعرفه ها را در دستور كار خود قرار داده است ولي متاسفانه اين اقدام نوعي هدر دادن وقت و عمر نيروي انساني است زيرا تمامي اين بحث ها نهايتاً بدون نتيجه مي ماند."

دكتر رهبر مژدهي آذر با انتقاد از عدم صدور مجوز قانوني براي نظارت و تعيين تعرفه هاي بخش خصوصي توسط سازمان نظام پزشكي كشور گفت:" بحث نابساماني و پايين بودن تعرفه هاي پزشكي موجود باعث تاسف است زيرا در جامعه امروز ما، جمع كثيري از پزشكان و شاغلين اين حرفه به دليل نبود تعرفه هاي واقعي و در نظر گرفتن دستمزدي معادل حقوق يك كارگر براي پزشكان موجب شده است تا بسياري از آنها براي امرار معاش مجبور به انجام كارهاي انحرافي و يا دست كشيدن از اين حرفه شوند."

وي افزود:" نابساماني تعرفه ها در جامعه پزشكي امروز ايران موجب گرايش پزشكان به كارهاي انحرافي و هدر رفتن قابليت هاي علمي و تخصصي اين افراد در بنگاههاي معاملات ملكي و ماشين هاي مسافر كشي مي شود."

وي ادامه داد:" ضرر اين مسئله در درجه اول به مردم و جامعه بر مي گردد زيرا به رغم هزينه اي كه صرف فارغ التحصيل شدن يك نيروي پزشكي مي شود ،خدمات اين گروه به جامعه برگردانده نمي شود اين در حالي است كه بسياري از نقاط محروم كشور تشنه خدمات بهداشتي و درماني اين اقشار هستند."