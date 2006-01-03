اوكراين در شمال درياي سياه قرار گرفته و طول سواحل آن به 2 هزار و 782 كيلومتر مي رسد. همچنين از شمال به بلاروس از شمال شرق و شرق به روسيه، از جنوب و جنوب غربي به روماني و ملداوي و از غرب به كشورهاي لهستان، مجارستان و اسلواكي محدود مي شود و از طريق درياي سياه با تركيه، بلغارستان و گرجستان داراي مرز مشترك دريايي است.

نقشه اوكراين

نژاد اوكرايني از گروه نژادهاي اسلاو شرقي است . اوكرايني ها 73 درصد جمعيت كشور را تشكيل مي دهند . روس ها نيز بزرگترين اقليت نژادي در اين كشور به حساب مي آيند كه بيش از يك پنجم جمعيت اوكراين را تشكيل مي دهند. طبق آخرين آمار در حدود 500 هزار نفر يهودي در اوكراين زندگي مي كنند كه كمتر از يك درصد جمعيت اوكراين را شامل مي شود.

اقوام ساكن ديگر در اوكراين شامل بلاروس هشت درصد، ملداوياني ها شش درصد، بلغارها پنج درصد، لهستاني ها يك درصد و مابقي مجارها، يوناني ها، رومانيايي ها و تاتارها هستند.

حميدان خميلنيستكي (Bohan Khmielnitsky) رهبر شورشيان اوكرايني عليه شاه لهستان

اقتصاد اين كشور چه در زمان شوروي و چه در حال حاضر اساسا بر پايه كشاورزي و دامپروري است. خاك بسيار حاصلخيز و شرايط آب و هوايي مناسب و آب كافي استعداد اين كشور براي درآمد محسوب مي شود. علاوه بر كشاورزي، اوكراين داراي ذخاير نفت و گاز طبيعي است. اين كشور در سال گذشته داراي بالاترين رشد اقتصادي در تمام اروپا بود و ازنظر صنعتي، در صنايع اتمي و هوا و فضا و هواپيماسازي و صنايع سنگين و نظامي از سطح بالايي برخوردار است. حكومت فعلي اوكراين جمهوري به رياست "ويكتور يوچنكو" است.

26 آوريل 1986 ميلادي راكتور چهار مركز هسته اي چرنوبيل منفجر شد

يوشچنكو در اكتبر سال 2004 ميلادي براي به دست آوردن مقام رياست جمهوري، با نخست وزير وقت "ويكتور يانوكويچ" به رقابت پرداخت. انتخابات روز 31 اكتبر 2004 ميلادي با پيروزي خفيف نخست وزير يانوكويچ كه مورد حمايت مقامات روسيه بود به پايان رسيد.

با اعتراض گسترده يوشچنكو و هوادارانش مبني بر تخلف و تقلب انتخاباتي حزب حاكم و حضور يك هفته ‌اي ميليون ‌ها اوكرايني به ويژه شهروندان شهر كي يف در خيابان‌هاي شهر كه به انقلاب نارنجي نامگذاري شد، باعث شد تا نتيجه انتخابات با نظر ديوان عالي اوكراين باطل اعلام گردد و دو نامزد در تاريخ 26 دسامبر مرحله سوم انتخابات را با حضور ناظران بين‌المللي از سراسر جهان از جمله با حضور سناتور ريچارد لوگار رئيس كميته روابط خارجي مجلس سناي آمريكا برگزار كردند.

ويكتور اينوكويچ (Victor Ianoukovitch) نخست وزير سابق اوكراين

در اين مرحله كانديداي مستقل ويكتور يوشچنكو با كسب 60 درصد آرا به عنوان سومين رئيس جمهوري اوكراين انتخاب شد.

به گزارش "مهر"، طي سال هاي 1648 تا 1651 ميلادي قزاق ها، كشاورزان جنگجو در اوكراين كه نيروهاي مزدور سواره را تشكيل مي دادند، برضد حكومت لهستان شوريدند و از تزار روسيه تقاضاي كمك كردند. دو جنگ بين روسيه و لهستان درگرفت و بالاخره در 1660 ميلادي؛ اوكراين ميان لهستان و روسيه تقسيم شد.

از1672 تا 1966 ميلادي، تركاي عثماني بخش لهستاني اوكراين را اشغال كردند. در 1775 ميلادي روسيه تزاري خودمختاري قزاق ها را سركوب كرد و اوكراين را تحت حكومت روس ها دوباره متحد كرد. در 1876 ميلادي نيز روسيه استفاده از زبان اوكرايني در مدارس و مطبوعات را ممنوع كرد. ولي جنبش ملي گرايانه اوكراين در فضاي ليبرال تر "گاليسيا" در غرب اين سرزمين كه طبق اولين تقسيم لهستان ضميمه تشكيل اتريش شده بود، ادامه يافت.

انتخابات رياست جمهوري در اوكراين

اوكرايني هاي داخلي روسيه با استفاده از فرصت حاصله از بروز جنگ جهاني اول و انقلاب روسيه، در ژانويه سال 1918 ميلادي اعلام استقلال كردند، ولي در خاركوف دولت شوروي اوكراين برپا شد. زماني كه امپراتوري "اتريش – هنگري" در نوامبر 1918 ميلادي از هم پاشيد، اوكراين و گاليسيا با هم متحد شدند. اوكراين به سبد نان شوروي معروف بود .

اين كشور نوپا را لهستان به دنبال ادعاهاي ارضي و ارتش سرخ شوروي در حمايت از "سوويت خاركوف" مورد تهاجم قرار داد كه در اين جنگ، ارتش سرخ غلبه يافت و در سال 1922 ميلادي ، اوكراين يكي از بنيانگذاران اتحاد جماهير شوروي شد، ولي ناحيه لوف در دست لهستان باقي ماند.



از سال 1928 ميلادي ژوزف استالين رهبر شوروي، تصفيه مخالفان و برنامه جديد روسي سازي در اوكراين را آغاز كرد. پس از جنگ جهاني دوم كه طي آن اوكراين در اشغال آلمان نازي بود، جمهوري شوروي اوكراين با انضمام لوف (از لهستان)، بوكووينا از روماني و روتينيا از جمهوري چك و سرانجام كريمه از روسيه در 1954 ميلادي بزرگتر شد.

تظاهرات در حمايت از بركناري كوچما

مردم اوكراين درسال 2000 ميلادي براي استعفاي "لئونيد كوچما" (Leonid Koutchma) كه دست داشتن خود در قتل يك روزنامه نگار را رد مي كرد، خواستار شدند.



در سال 1986 ميلادي و به دنبال حادثه نيروگاه هسته اي چرنوبيل در شمال كي يف و به دليل بي تفاوتي مشهود شوروي نسبت به اين حادثه، احساست ملي گرايانه اوكرايني ها برانگيخته شد. سياستمداران اوكرايني در واكنش به تجديد سازمان اتحاد شوروي در اواخر دهه 1980 ميلادي خواستار خودگرداني بيشتري شدند. تصميم اين جمهوري در اعلام استقلال به دنبال كودتاي نافرجام كمونيست هاي تندرو در مسكو در سپتامبر 1991 ميلادي اضمحلال شوروي را سرعت بخشيد.



در دسامبر 1991 ميلادي، اوكراين ازسوي جامعه بين المللي به رسميت شناخته شد.

اوكراين همچنين در سال 1997 ميلادي درباره تقسيم آب هاي درياي سياه با روسيه به توافق رسيد.

به گزارش "مهر"، "ويكتور يوشچنكو" (Viktor Yuschenko) پس از پيروزي در انتخابات موفق شد تا وجهه مثبتي را نزد هموطنان خود به دست آورد چرا كه 47 درصد از مردم اوكراين بر اين باورند كه كشور در راه درستي گام برداشته و رو به حركت است و آن دسته از شهروندان اوكرايني هم كه فكر مي كنند كشورشان در مسير درستي حركت نمي كند كاهش پيدا كرده و از 26درصد به 21درصد رسيده است .

پيروزي يوشچنكو در انتخابات رياست جمهوري

به گفته آندري يرمولايف يكي از تحليلگران سياسي مركز سوفيا، يوشچنكو موفق شده است تا اميد و روحيات جامعه را براي يك زندگي بهتر بالا نگاه دارد.

به نظر مي رسد اوكرايني ها بر اين باورند كه رئيس جمهور جديد آنان سعي كرده است تا به وعده هايي كه در دوران تبليغات رياست جمهوري خود به مردم داده است جامه عمل بپوشاند و بر همين اساس بيست و چهاردر صد بودجه جديدي را كه براي ماه مارس تنظيم و درنظر گرفته شده بود براي هزينه هاي مربوط به مستمري بگيران و 57 درصد را نيز بيش از پيش براي حقوق بخش عمومي در نظر گرفته است و اين درحالي است كه كمك هاي مربوط به مادران نيز 11برابر شده و به سقف 1700دلار برابر با 1322يورو رسيده است.

از طرف ديگر درآمدها و عوايد عمومي نيز در سه ماهه اول سال 2005 درصد افزايش يافته است و اين تغيير در كشوري كه ميانگين حقوق هاي پرداختي آن به ندرت از مرز 130دلار (101 يورو) مي گذرد امري قابل ملاحظه و برجسته است.

اما افزايش هزينه هاي اجتماعي نيز در 3ماهه اول سال به تورمي معادل 4/4 درصد انجاميده است و پيش بيني مي شود كه تا پايان سال 2005ميلادي به مرز 16درصد رسد.

سال 1997 ميلادي ؛ مسكو و كي يف درباره تقسيم آب هاي درياي سياه به توافق رسيدند

اين در حالي است كه رشد اقتصادي جامعه نيز به 4/5 درصد كاهش داشته است كه در مقايسه با سال 2004ميلادي بايد گفت كه ميزان مذكور حدود 8/10 درصد به ثبت رسيده است .

اتخاذ تدابير راهبردي ازجانب دولت كه به منظور مقابله با تاثير افزايش قيمت نفت و هزينه هاي مواد غذايي به كار گرفته شد، از طرف مخالفان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و از طرف ديگر نيز اقتصاددانان ضمن انتقاد از اين راهكارها خاطرنشان كردند كه اين تدابير در مدت زمان طولاني مضر و ناكارآمدند.

اين درحاليست كه درروزهاي اخير بحث داغ "جنگ گاز" بين اوكراين و روسيه آغاز شده است؛ شركت "گازپروم" (Gazprom) روس كه از مدت ها در جدال با اوكراين است، از اول ژانويه به ميزان 120 ميليون متر مكعب گاز در روز به اين كشور را كه براي كشورهاي اروپايي ارسال مي كرد، كاهش داد.

به گزارش "مهر"، روسيه از زمان فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي سابق در سال 1991 ميلادي به مقدار زيادي، گاز كشورهاي همسايه خود را تامين كرده است و البته اين اقدام به علت حفظ آنها تحت نفوذ خود بود، اما در حال حاضر اين كشور مي خواهد كه به سوي قيمت هاي بازار حركت كند و علت آن را هم دلائل اقتصادي عنوان كرده است.

خطوط لوله هاي گاز روسيه كه از اوكراين عبور مي كند

مقامات اوكراين در واكنش به اين اقدام روسيه اعلام كردند:علت اين افزايش قيمت آن هم فقط براي يكي از اين جمهوري ها، يك تصميم سياسي و براي تنبيه اوكراين به خاطر انقلاب نارنجي سال گذشته است كه ويكتور يوشچنكو رئيس جمهور طرفدار غرب را به قدرت رساند.

روسيه از اوكراين خواسته است كه در ازاي هر 1000 متر مكعب 230 دلار را بپردازد؛ لتوني ، ليتواني، و استوني همگي از اعضاي اتحاديه اروپا هستند و مثل گرجستان كه دو سال پيش يك انقلاب به حمايت دموكراسي به راه انداخت، حدود 110 دلار را براي هر 1000 متر مكعب پرداخت مي كند؛ بلاروس كه وفاداري زيادي به اين كشور دارد، تنها 46 دلار پرداخت مي كند.

ويكتور يوشچنكو رئيس جمهوري اوكراين عقيده دارد كه اوكراين فقط در مرحله گذار به سوي قيمت هاي بازار حركت خواهد كرد.

در حال حاضر، 90 درصد از صادرات گاز روسيه از طريق اوكراين عبور مي كند؛ مسير دوم، يعني خط لوله" يمال"، از طريق بلاروس و هلند به آلمان منتقل مي شود و مسير سوم نيز به بالكان و تركيه مي رود.

روسيه اخيرا كار ساخت يك خط لوله را در درياي بالتيك آغاز كرده كه يك گذرگاه فرعي براي انتقال مستقيم گاز به همسايگان آن يعني آلمان، اسكانديناوي و انگليس است؛ البته اين خط لوله تا سال 2010 ميلادي راه اندازي نخواهد شد.

ساختمان شركت گاز پروم روسيه

سرگئي كوپريان اف (Sergei Kupriyanov) سخنگوي گازپروم نيز اعلام كرد: مقامات اوكراين از ابتدا مي خواستند در اين زمينه جنجال به راه بيندازند، اما ما اطلاعاتي داريم كه ثابت مي كنند اوكراين بخشي از گازي را كه ما براي اروپا مي فرستيم، برداشته است.

گازپروم مي گويد قصد دارد قيمت گاز را كه تاكنون 50 دلار براي هر هزار متر مكعب بوده است، به 230 دلار افزايش دهد.