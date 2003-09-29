نمايشگاه نقاشي در مجموعه فرهنگي هنري فردوس

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي قلمرو غرب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، اين نمايشگاه شامل 60 اثر با موضوعات طبيعت و پرتره ، در سبك كلاسيك است . مجموعه فرهنگي هنري فردوس در فلكه دوم صادقيه بلوار فردوس بعد از چهار راه مخابرات واقع است .

برپايي نمايشگاه نقاشي به مناسبت روز جهاني كودك

روابط عمومي فرهنگسراي ملل(اميركبير) اعلام كرد نگارخانه اين فرهنگسرا به مناسبت فرارسيدن روز جهاني كودك ، نمايشگاهي از آثار نقاشي يك كودك هنرمند برپا مي كند .

در اين نمايشگاه آثار نقاشي "تينا عاليداعي " هنرمند 8 ساله ايراني به نمايش گذاشته مي شود . اين كودك هنرمند كه يادگيري نقاشي را ازسن 6 سالگي آغاز كرده است تاكنون 25 تابلوي رنگ روغن ، 30 تابلوي مداد رنگي و 2 تابلوي خميري خلق كرده است .

اين نمايشگاه از فردا 8 مهر افتتاح مي شود و تا 10 مهر همچنان داير خواهد بود . فرهنگسراي ملل در بزرگراه آيت آلله صدر ، ميدان پيروز پارك قيطريه واقع است .

نمايش شاد موزيكال خروس بلا در خانه فرهنگ نور

روابط عمومي قلمروغرب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اعلام كرد ، نمايش شاد و موزيكال "خروس بلا درخانه فرهنگ نور اجرا مي شود . اين نمايش توسط سيروس مهدي پور كارگرداني شده است . خانه فرهنگ نور در خيابان آيت الله كاشاني ميدان علامه جعفري واقع است .