احزاب سه گانه فرانسه براي بازگرداندن طرح اصلاحات وزير كار فراخوان عمومي صادر كردند

خبرگزاري فرانسه از پاريس گزارش داد: حزب سوسياليست، حزب سبزو حزب راديكال چپ روز يكشنبه با شركت در تظاهراتي ملي در شهر پاريس طي فراخواني عمومي خواستار استرداد پروزه دولتي اصلاح وضعيت بازنشستگان شدند.

در اين فراخوان آمده است:" پروژه فرانسوا فيون وزير امور اجتماعي سبب سير قهقرايي وضعيت جامعه مي شود. " در ادامه اين بيانيه احزاب مذكور خواستار استرداد اين پروژه شده اند تا پس از آن بتوان در فضايي سالم و برابر با دولت به گفتگو پرداخت.

لازم به ذكر است حزب كمونيست فرانسه اين بيانيه را امضا نكرده است.

ديگر مطالب بيانيه احزاب سه گانه فرانسه به شرح زير است: اصلاحات بايد به گونه اي باشد كه آينده بازنشستگان را تضمين نمايد و خطر سرمايه گذاري را با كاهش ماليات ها به حداقل برساند. فقط با اين شرايط است كه مي توان ميان كارگران برابري ايجاد نمود."

حزب سوياليست،حزب سبز و حزب راديكال چپ از گردن نهادن به "منطق دولتي " فرانسه سرباز زده اند. نكاتي همچون محاسبه سالهاي پرداخت حق بازنشستگي و هزينه هاي جانبي بازنشستگان مورد نظر احزاب مذكور است.

يكي از سخنگويان حزب سوسياليست در مصاحبه اي مطبوعاتي گفت:" ماليات بازنشستگان عادي بايد كاملا حذف شود و همچنين تمام كارگران و كارمنداني كه سالهاي اجباري كار خود را طي كرده اند و سن آنها به 0 6سال زسيده است بايد از كار خود باز نشسته شوند."

با توجه به اينكه بهبود وضعيت مالي بازنشستگان مستلزم وجود سياستي فعال است، ايجاد منابع جديد مالي ضروري به نظر مي رسد.

حزب سوسياليست ،حزب سبز و حزب راديكال چپ پشتيباني خود از اتحاديه ها را با حضور فعال خود در تظاهرات امروز تصريح كردند.

تظاهرات ملي فرانسه كه از سوي احزاب اجتماعي اين كشور تدارك ديده شده است امروز در اكثر شهرهاي اين كشور برگزار شد. تظاهرات مذكور براي مبارزه با طرح فرانسوا فيون وزير كار و امور اجتماعي فرانسه راجع به اصلاح وضعيت بازنشستگان ترتيب داده شده است.

