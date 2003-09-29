ايران براي جذب گردشگر ، كمترين بودجه تبليغاتي را اختصاص مي دهد

مرتضي طالع ماسوله درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: درحال حاضر تبليغات يكي از بزرگترين برنامه هاي بازاريابي دردنيا محسوب مي شود وكشورهايي كه توانسته اند درجذب توريست موفق عمل كنند وصنعت جهانگردي را رونق دهند ،از ابزار مهم تبليغات وبازاريابي به نحو مطلوب استفاده كرده اند ، ولي كشور ما به رغم تنوع وجاذبه هاي تاريخي ، فرهنگي وآب وهوايي، بدليل كمبود اعتبارات وبودجه در بخش تبليغات بدرستي عمل نكرده ونتوانسته در رشد وبهبود وضعيت صنعت توريسم كمكي كند.

وي درادامه افزود: براساس گزارش سازمان جهاني جهانگردي استراليا با صرف 23 دلاربراي هر جهانگرد بيشترين هزينه هاي تبليغاتي را داشته است ودراين ميان ايران ضعيفترين بودجه را براي تبليغات جذب جهانگرد دارد.

مدير كل اموربازاريابي وبين الملل سازمان ايرانگردي گفت: براي توسعه صنعت توريسم بايد از اهرمهاي مناسب تبليغاتي مطرح دردنيا استفاده كنيم تا بتوانيم جاذبه ها ، فرهنگ وتوانايي توريستي كشورمان را به مردم جهان معرفي كنيم وبراي اين منظور بايد هم انديشي وهم گرايي ملي درسطح مسوولين ومردم وهمچنين بخشهاي خصوصي ايجاد شود وهمچنين بودجه اين بخش نيز افزايش پيدا كند.

طالع خاطر نشان كرد: اين تبليغات وبازاريابي برعهده يك سازمان ويا يك وزارتخانه نيست بلكه بايد تمام ارگانها وكساني كه بطور مستقيم وغير مستقيم دست اندركاراين صنعت هستند ، از برنامه هاي تبليغاتي براي گسترش صنعت توريسم استفاده كنند.

وي گفت: يكي ازاقداماتي كه دراين زمينه انجام شده ، حضور ايران در نمايشگاههاي بين المللي جهانگردي است كه مي تواند تبليغ موثري براي معرفي ايران دردنيا باشد.