به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اينترنتي آلماني زبان "قنطره "، فضاي سياسي و اجتماعي حاكم بر تركيه حول محور عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا مي چرخد .

سياستمداران تركيه در نشستهاي مشورتي خود مدام در حال ارائه نقطه نظرهاي موثر از ديد خود براي دولتمردان اين كشور هستند تا زمينه تحقق پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا هموارتر از گذشته شود .

اين پايگاه آلماني با اشاره به اينكه رهبران اتحاديه اروپا در نشست 3 اكتبر سال گذشته ميلادي مذاكرات جدي خود را درباره عضويت در اين اتحاديه آغاز كردند ، نوشت : مقامات اتحاديه اروپا شروطي را براي عضويت تركيه اعلام كردند كه از جمله آنها مي توان به پيشبرد روند اصلاحات در اين كشور نام برد .

دولتمردان تركيه به خصوص " رجب طيب اردوغان " نخست وزير اين كشور در نشستهاي مختلف خود با مقامات اروپايي بارها از تلاش آنكارا براي تامين نظر اروپايي خبر داده و خاطر نشان كرده اند كه پيشبرد دمكراسي در اولويتهاي اصلي براي آنها قرار دارد .

برخي از كشورهاي اروپايي از جمله آلمان تصريح كرده اند كه تركيه براي عضويت در اتحاديه به حداقل 10 سال زمان نياز دارد . اين در حالي است كه رهبران اروپا زمان پيوستن كشورهاي بلغارستان و روماني از ديگر كانديداهاي عضويت را سال آينده ميلادي اعلام كرده اند .

اين پايگاه آلماني زبان با بيان اين مطلب كه تركيه براي اروپايي شدن دست و پا مي زند ، نوشت : اتحاديه اروپا با افزايش دامنه نظارت خود بر روند اصلاحات تركيه بزودي پاسخ روشني به اين كشور خواهد داد .