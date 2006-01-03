بشار اسد مصونيت بين المللي دارد / ديدار با اسد به شيوه مورد نظر كميته تحقيق امكان ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، احمد الحاج مشاور وزارت اطلاعات سوريه در گفتگو با راديو آمريكايي " سوا"، اعلام كرد بشار اسد هيچ گونه ملاقاتي با تيم بررسي ترور رفيق حريري نخواهد داشت، زيرا ترور رفيق حريري هيچ ارتباطي به رياست جمهوري سوريه ندارد.

الحاج گفت: هيچ قانوني نيست كه بتواند به چنين درخواستي پاسخ دهد، زيرا بشار اسد طبق قوانين بين المللي مصونيت دارد.

وي تصريح كرد كه مسئله ترور حريري سمت و سو سياسي پيدا كرده است و برخي جريان هاي بين المللي و لبناني براي بهره برداري از اظهارات اخير عبدالحليم خدام(معاون سابق رئيس جمهوري سوريه) تلاش خواهند كرد.

وي افزود: آنان مي خواهند فعاليت هاي جديد سياسي و ديپلماتيك را بر ضد سوريه آغاز كنند.

الحاج گفت : تيم تحقيق توانسته با اميل لحود رئيس جمهوري لبنان ديدار كند، زيرا صحنه جنايت در لبنان اتفاق افتاد و لحود رئيس جمهوري اين كشور است و اختيارات و وظايفش اين است كه هركس را كه مي خواهد به حضور پذيرد، اما سوريه را بوي اتهامات فراگرفته است.

وي بار ديگر تاكيد كرد كه رئيس جمهوري سوريه بر اساس قوانين بين المللي مصونيت دارد و ديدار تيم با وي به اين راحتي امكان پذير نيست.



نصرت حسن سخنگوي تيم بررسي سازمان ملل تاييد كرد: بازرسان سازمان ملل در پي ديدار با بشار اسد رئيس جمهور سوريه و برخي ديگر ازمقامات اين كشور هستند.

اين در حالي است كه روزنامه عكاظ امروز خبر داد: رئيس جمهوري سوريه ، آمادگي خود را براي ديدار با رئيس جديد تيم تحقيقات بين المللي رفيق حريري در دمشق و در زماني كه خودش تعيين كند ، اعلام كرده است.

در ادامه مطالب اين روزنامه آمده است: منابع آگاه سياسي سوري اعلام كردند بشاراسد هيچ مانعي براي ديداربا رئيس تيم تحقيقات بين المللي تروررفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان نمي بيند.

اين منابع درادامه تصريح كردند پيش از اين نيزدمشق آمادگي كامل خود را براي همكاري با تيم تحقيق بين المللي به منظور دستيابي به واقعيت ترورحريري اعلام كرده بود.