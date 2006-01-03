دانشگاه صنعتي اصفهان 5/4 ميليارد تومان اعتبار از طريق قراردادهاي پژوهشي جذب كرده است

دكتر"قرباني" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: دانشگاه صنعتي اصفهان ارتباطات گسترده اي را با صنايع و ارگان هاي خارج از دانشگاه برقرار كرده به طوريكه تاكنون توانسته است مبلغ 5/4 ميليارد تومان از طريق قراردادهاي منعقد شده با صنايع مختلف به دست آورد.

وي اظهار داشت: اين دانشگاه در حال حاضر تفاهم نامه مشتركي به مبلغ 300 ميليون تومان و براي اجراي پروژه هاي تحقيقاتي با سازمان هواشناسي استان منعقد كرده است.

سرپرست دانشگاه صنعتي اصفهان در خصوص راه اندازي رشته هاي جديد تصريح كرد: درحال حاضر ايجاد دو رشته باغباني و شيلات در مقطع كارشناسي ارشد در شوراي دانشگاه صنعتي اصفهان به تصويب رسيده است. اين دو رشته در صورت اخذ مجوز از وزارت علوم در سال 85 در اين دانشگاه راه اندازي مي شود.