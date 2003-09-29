مي خواهيم انتقام شكست فصل قبل را بگيريم

محمد برزگر هافبك چپ پاي پرسپوليس درگفت وگوبا خبرنگار"مهر"گفت : پس از شكستي كه هفته چهارم مقابل پيكان داشتيم بازيكنان ما مصمم هستند در بازي با سپاهان به پيروزي برسند تا آن شكست را جبران كنند وهواداران را با چهره يي خندان به خانه هايشان بفرستند .

برزگر در ادامه صحبت هايش افزود : در طول روزهايي كه همه درحال پيگيري بازي تيم ملي مقابل اردن بودند ما تمرين كرديم و با تمريناتي كه مربيان براي مان در نظر گرفتند به شرايط ايده ال رسيده ايم و براي بازي روزسه شنبه با سپاهان هيچ مشكلي نداريم .

وي در مورد حضور خودش در اين ديدار گفت : اين بستگي به نظر مربيان دارد كه من در اين بازي در تركيب اصلي تيم حضور داشته باشم يا نه اما طبيعي است كه هر بازيكني دوست دارد در همه بازي هاي تيمش در تركيب اصلي قرار گيرد. با اين حال من براي حضور در اين بازي مشكلي ندارم و در صورتي كه مربيان صلاح بدانند آماده هستم .

برزگر در پايان صحبت هايش گفت : اميدوارم كه دراين بازي بتوانيم شكست فصل قبل دراصفهلن را جبران كنيم و دربازي اين هفته به يك پيروزي پر گل دست پيدا كنيم.