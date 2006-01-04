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۱۴ دی ۱۳۸۴، ۸:۵۹

بسياري از قوانين موجب كاهش بهره وري روستاها مي شود ؛

شخصيت روستاييان همچنان در حال تخريب است

شخصيت روستاييان همچنان در حال تخريب است

رئيس شوراي بخش مركزي كرج گفت: بسياري از قوانين موجود در خدمت كاهش بهره وري روستاها بوده و بايد براي حل اين معضل راه حل اساسي اتحاذ كرد.

علي فيروزبخت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ادامه داد : در اين گونه قوانين نه تنها نيازهاي روستائيان لحاظ نشده بلكه در نتيجه تصويب آن ، معضلات زيادي در سطح روستا به وجود آمده است.

وي با اشاره به ماده مربوط به ملي شدن اراضي خارج از شهر به عنوان مثالي بر اينگونه قوانين ، افزود : جاده هايي كه ساخت آن چند سال قبل از انقلاب تصويب شده و هنوز هم به قوت خود باقي است به كاهش بهره وري روستاها منجر مي شود و حلقه را آنقدر تنگ مي كند كه روستائيان به مهاجرت روي مي آروند.

رئيس شوراي بخش مركزي كرج خاطر نشان كرد : در اثر فقدان قوانين عادلانه ، روستائيان مورد ظلم فراواني قرار مي گيرند به عنوان مثال هر ساله چندين هزار هكتار از زمين هاي مطلوب كشاورزي تخريب مي شود و هيچ نهادي به طور جد و مستمر بر اين مسئله نظارت ندارد.

فيروزبخت تصريح كرد : فرهنگ روستا گرايي و سكونت در فضاي آرام روستايي و دور از دغدغه شهري در ظاهر موضوع تبليغ مي شود اما شاهد تخريب شخصيت روستا و روستانشينان هستيم.

وي اظهار اميدواري كرد با حمايت مسئولان ذي ربط ، سطح بهره وري روستاها افزايش يابد و روستاييان جايگاه واقعي خود را در جامعه بيابند.

کد مطلب 273550

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