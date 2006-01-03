نمايشگاه نقاشي رئاليسم و هايپررآليسم تمديد شد

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، درطي 24 روز گذشته بيش از نه هزارنفرارنمايشگاه رئاليسم وهايپررئالسيم بازديد كرده اند وبه دليل اسقبال گسترده مخاطبان اين نمايشگاه تا پايان دي ماه تمديد شد.

بنا براين گزارش، اين نمايشگاه دردوسالن نگارخانه فرهنگسراي نياوران به نمايش 186 اثر از 96 هنرمند مي پردازد. اين نمايشگاه درواقع به مرور آثار چهار نسل نقاشان رئاليسم ايراني مي پردازد وسيرنقاشي اين هنرمندان را بررسي مي كند.

قديمي ترين اثراين نمايشگاه ، " سقاي خسته " نام دارد كه درسال 1301 توسط " عليرضا ارژنگي " خلق شده است . درطي روزهاي گذشته ، به غيراز دانشجويان وتوريست هاي خارجي ، چهره هايي چون عباس كيارستمي و دكترالهي قمشه اي نيز دررديف بازديد كنندگان به شمار مي رفتند.

گفتني است اين نمايشگاه تا پايان دي ماه هرروز ازساعت ده صبح تا هشت شب و روزهاي تعطيل، از ساعت دو بعدازظهر تا هشت شب ميزبان حضورمخاطبان وهنردوستان است.