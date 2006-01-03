استراتژي جديد غرب در قبال مسكو ؛ انرژي هسته اي به جاي گاز روسيه

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه فايننشال تايمز درگزارش امروز خود نوشت : بسياري از بخش هاي اقتصادي كشورهاي اروپايي وابستگي كاملي به واردات انرژي دارند، زيرا خود فاقد هرگونه منابع گازي يا نفتي هستند، مثلا كشورهاي آلمان، فرانسه و ايتاليا همگي وارد كننده هاي بزرگ گاز طبيعي به شمار مي روند .

توماس كاتان Thomas Catanنويسنده روزنامه فايننشال تايمز مي نويسد: با اين حال ممكن است وضعيت بحراني شود و اين در حالي است كه اروپا وابستگي زيادي به واردات گاز روسيه طي 15 سال آينده دارد.

كاتان افزود: بنا به گفته اتحاديه اروپا دو سوم ازكل نيازهاي انرژي آن و سه چهارم گاز آن تا سال 2020 از نوع وارداتي خواهد بود كه بيشتر آن از طريق شركت گازي روسيه تامين مي شود. يك كميسيون تحقيقاتي اتحاديه اروپا سال گذشته هشدار داد كه با پيوستن كشورهاي ديگر اروپايي به قرارداد انتقال گاز روسيه، وابستگي اتحاديه اروپا به گاز اين كشور بيشتر نيز خواهد شد.

به گزارش مهر، نويسنده اين مطلب خاطرنشان كرده است : روسيه نشان داده است كه مي خواهد از گاز خود به عنوان يك ابزار در سياست خارجي استفاده كند؛ حال سوالي كه مطرح مي شود اين است كه اروپا بايد چه اقدام سخت تري را انجام دهد تا وابستگي خود به انرژي وارداتي را از بين ببرد.

به گفته كاتان يكي از چندين گزينه پيش رو براي كشورهاي اروپايي ساخت ايستگاههاي هسته اي بيشتر است؛ پس از شوك نفتي دهه 1970 فرانسه به برنامه هسته اي روي آورد و امروز بيش از سه چهارم برق آن از انرژي هسته اي تامين مي شود.

در ادامه اين تحليل آمده است: حدود20درصد ازانرژي مورد نيازانگليس ازطريق انرژي هسته اي تامين مي شود، اگر پايگاههاي جديد هسته اي ساخته نشوند، وابستگي انگليس به گاز براي توليد برق تا سال 2020 در حدود 70 درصد برآورد مي شود كه بخش اعظم آن از طريق روسيه تامين مي شود.

دولت انگليس درحال تصميم گيري درباره اين مسئله است كه آيا اجازه تاسيس پايگاههاي جديد هسته اي را صادر كند يا خير.

كاتان مي افزايد: آلمان اين بزرگتري واردكننده گاز روسيه قول داده است كه ايستگاههاي هسته اي خود را تا سال 2020 افزايش دهد، اما بسياري از تحليلگران معتقدند كه دولت جديد براي افزايش عمر بسياري از راكتورها موافقت خواهد كرد.

به عقيده نويسنده اگر تهيه انرژي كشور با تهديدهاي جدي روبروشود، اين اقدام زودتر انجام خواهد شد.

به گزارش " مهر" كاتان به سخنان گراهام ويل رئيس مشاوران سرويس انرژي اروپا اشاره كرد و گفت :" وقتي كه كشورهاي اروپايي مي توانند از گزينه هاي ديگري استفاده كنند، استفاده از گازبراي آنها عصباني كننده است، بنابراين آنها بايد به فكر استفاده انرژي هسته اي باشند."

نويسنده در ادامه مي آورد: طي سالهاي اخير بسياري از كشورهاي اروپايي از منابع ديگر انرژي همچون باد يا انرژي امواج استفاده كرده اند، اما اين منابع آنقدر قابل اطمينان نيستند تا واردات انرژي كاهش يابد؛كشورهايي مثل آلمان و اسپانيا هنوز داراي ذخائرمعدن هستند، اما استخراج اين معادن هزينه گزافي را مي طلبد.

كاتان مي نويسد: تكنولوژيهاي "معدن خالص"مي تواند به آلودگيهاي ناشي از سوخت معدن كمك كند و جايگزين گاز شود، اما اين استراتژي نيز نيازمند هزينه گزافي است.

اين گزارش حاكي است : همچنان كه ادعاهاي روسيه در مورد استفاده از منابع انرژي آن براي گسترش سياست خارجي روز به روز افزايش مي يابد، بايد دقت بيشتري را در مورد نفوذ آن به عمل آورد. در دهه 1970 بهاي نفت سير صعودي پيدا كرد و كارتل جديد نفتي يعني سازمان كشورهاي صادر كننده نفت ( اوپك) كنترل آن را به دست گرفت.

در ادامه تحليل اين نويسنده آمده است : بهاي نفت به حدي رسيده بود كه به اقتصاد جهان آسيب زد ودر تقاضاي نفت تاثير گذاشت. در اين بحران به جاي كاهش تقاضا جايگزيني منابع ديگر انرژي مثل انرژي هسته اي مطرح شد؛به همين دلائل عربستان سعودي كه كنترل اين منبع را بر عهده داشت از دهه 1970 مهار شد و در عوض بهاي اين منبع انرژي را ثابت نگاه داشت؛ ممكن است كه چنين اقدامي در مورد روسيه نيز تكرار شود.

به گزارش "مهر" نويسنده در پايان خاطر نشان مي كند كه روسيه يكي از بزرگترين كشورهايي به شمار مي رود كه داراي بيشترين ذخائر گازي است، اما بايد اين مسئله را مد نظر داشته باشد كه با رياست گروه هشت طي ماه جاري بايد مراقب باشد چرا كه مشاجرات آن با اوكراين به اعتبار و شهرت آن آسيب وارد مي كند.