به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،هيئتهاي ديپلماتيك و نظامي در افغاستان امروز درباره دستور دولت اين كشور مبني بر برداشتن موانع امنيتي ايست بازرسي به دور ساختمانهاي خود در كابل ابراز نگراني كردند .



با فشار پارلمان جديد افغانستان ، دولت اين كشور روز جمعه به سازمان ملل ، آمريكا و ديگر سازمانها در كابل دستور داد كه ظرف يك هفته موانع سيماني را از اطراف ساختمانهاي خود بردارند .



ساكنين ناراضي كابل مي گويند كه بسته شدن بسياري از جاده ها به ويژه جاده هاي اطراف مراكز نظامي ناتو و آمريكا بااستفاده از موانع سيماني زشت ، موجب ايجاد راه بندان سنگين در كابل شده است .



ارتش آمريكا اعلام كرد كه يك گروه بين المللي متشكل از نمايندگان دولتهاي خارجي ، پيمانكاران و سازمانهاي غير دولتي روز شنبه با مقامات دولت افغانستان ديدار و درباره اين مسئله گفتگو كردند و نگراني خود را درباره اين مسئله به اطلاع مقامات اين كشور رساندند .



بنابرگزارش ديگري از خبرگزاري فرانسه، مردان مسلح امروز يك امدادگر افغاني را كه براي يك گروه امداد رساني خارجي كار مي كرد، در مسجدي درقندهار به ضرب گلوله كشتند.

بنابر اين گزارش، روز گذشته يك بمب گذار انتحاري با انفجار خودروي خود در نزديكي گشتيهاي نظاميان آمريكايي، دو نظامي آمريكايي و دو غير نظامي افغاني را در شهر قندرهار مجروح كرد .



بنابر گزارش بي بي سي ، ژنرال داوود معاون وزير امور كشور افغانستان در مواد مخدر روز گذشته از كاهش 40 درصدي كاشت خشخاش در اين كشور خبر داد .



اين در حاليست كه آمريكا و سازمان ملل سال گذشته در دو ارزيابي جداگانه به ترتيب ميزان كاهش كشت خشخاش را 48 درصد و 21 درصد اعلام كردند .



اين مقام افغاني آمارهاي ارائه شده ازسوي سازمان ملل را نادرست خواند .



خبر ديگر اينكه، مجلس نمايندگان افغانستان روز گذشته با تصويب طرحي ، خواستار تشكيل كميسيون ارزيابي كار سازمانهاي غير دولتي در اين كشور شد .