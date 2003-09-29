توليد و عرضه كتاب وظيفه دولت نيست

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" رضايي دبيركارگروه كتاب كه عصر ديروز در همايش كاستيها و راهكارهاي بخش فرهنگ سخن مي گفت ، با بيان اين مطلب افزود : اعضاي گروه پس از مروري بر قانون برنامه سوم توسعه در بخش فرهنگ و هنر و راهكارهاي اجرايي آن ، عوامل موثر در حوزه نشر را با دو چشم انداز " بررسي فرصت هاي اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي در حوزه كتاب و استفاده از اين فرصت ها در جهت تقويت زير ساخت هاي حوزه نشر " و شناسايي عوامل حياتي و مثبت در بخش كتاب كه از منابعي مانند : مواد اوليه ، اعتبارات و ارتباطات سياسي نشات مي گيرد بررسي كردند.

وي در ادامه در مورد فرصت هاي فرهنگي جامعه كه بر مبناي آن مي توان در حوزه كتاب برنامه ريزي كرد، گفت : روند رو به رشد شمارگان عناوين كتابهاي توليد شده اعم از تاليف و ترجمه ، تلاش در جهت ارتقاء منزلت اجتماعي نويسندگان و برگزاري دوه هاي تجليل از پديدآورندگان حوزه كتاب ، وجود شبكه هاي اطلاع رساني كتاب در ايران ، وجود نمايشگاهها و جشنواره هاي مختلف كتاب به ويژه نمايشگاه بين المللي تهران ، اعطاي تسهيلات براي انتشار كتاب ، قانون معافيت موسسات انتشاراتي و كتابفروشان از پرداخت ماليات ، وجود و گسترش مدارس ، دانشگاهها و فضاهاي فرهنگي در شهرها و محيط هاي مختلف وافزايش با سوادان و سطح تحصيلات در جامعه از جمله تحولاتي است كه در اين چند ساله در كشور به وقوع پيوسته و لذا توسعه حوزه كتاب را ضروري مي سازد .

رضايي در ادامه در مورد كاستيهاي اين بخش نيز افزود : البته در اين بخش كاستي هايي نيز وجود دارد كه نبود مراكز تحقيقات كتاب ، عدم تناسب تعداد توليد كنندگان و توزيع كنندگان كتاب در كشور ، عدم تمايل سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در بخش كتاب وسود آور نبودن اين حوزه به نسبت ساير حوزه ها ، ، ضعف نظام آموزش رسمي كشور ، ضعف توليد علم در كشور ، عدم انسجام تبليغات در حوزه كتابخواني و محدوديت مخاطبان كتابهاي توليد شده به زبان فارسي ازجمله اين كاستي ها به شمار مي روند .

دبير كار گروه كتاب در ادامه تصريح كرد : تفسير متنوع از ضوابط نشر كتاب ، نظارت بر نشر كتاب ، تامين مواد اوليه براي چاپ كتاب ، ناشران دولتي و عدم نياز به مطالعه و كتابخواني نيز از چالش هاي حوزه كتاب است كه در اين رابطه بايد راهكارهايي ارايه داد .

رضايي در ادامه توجه به مخاطب ، سياستهاي حمايتي دولت( شامل احتمال حذف برخي سياستهاي حمايتي ، اصلاح ساز و كار اجرايي سياستها و طراحي سياستهاي جديد حمايتي ) ، ميزان حضور و مداخله دولت در عرصه نشر ، ترويج و گسترش كتابخواني ، گسترش كتابفروشيها در سراسر كشور ، گسترش كتابخانه هاي عمومي ، استفاده از فناوري اطلاعات ، استمرار حمايتها و يارانه ها و تاسيس صندوق ضمانت نشر را راهكاري براي از بين بردن كاستيها ذكر كرد .

وي در پايان موارد پيشنهادي براي برنامه چهارم توسعه را به اين شكل اعلام كرد :

1- وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي موظف است نسبت به ساماندهي خريد كتاب براي تجهيز كتابخانه ها بر اساس نياز مخاطبان اقدام كند ، براي اين منظور سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است رده بودجه اي براي خريد كتاب در بخش فرهنگ تخصيص دهد كه كلا در اختيار وزارتخانه خواهد بود .

2- سازمان صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است باهمكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به تهيه و تدوين آين نامه اي حاكم بر ضوابط مربوط به ارتقاي سطح فرهنگ كتابخواني در جامعه ظرف مدت يكسال اقدام كند .

3- وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است نسبت به ارسال و حمل و نقل رايگان محموله هاي كتاب اقدام كند .

4- وزارت ارشاد موظف است نسبت به ايجاد ، گسترش و تجهيز پاگاههاي اطلاع رساني كتاب در مناطق محروم كشور اقدام كند ووزارتخانه هاي مسكن وشهر سازي ، كشور و شهرداريها با وزارت ارشاد همكاري كنند .

5- شوراي عالي شهر سازي و معماري ، وزات مسكن و شهر سازي و شوراهاي اسلامي شهرو روستا مكلف اند نسبت به ايجاد و راه اندازي كتابخانه هاي عمومي محلي با رعايت كليه ضوابط و با هماهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اقدام كنند .

6- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است طرح بيمه محصولات فرهنگي هنري ، ساختمانهاي محل نگهداري وعرضه اين نوع محصولات و همچنين تاسيسات و تجهيزات آنها را جهت اجرا تهيه و تدوين كند و ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون جهت تصويب هيات وزيران ارايه خواهد شد .

7- وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است باهمكاري وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم تحقيقات و فن آوري و صدا و سيما طرحي را تهيه نمايد تا زمينه هاي ميزان مطالعه جامعه افزايش يابد .