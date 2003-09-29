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۷ مهر ۱۳۸۲، ۱۲:۲۷

تيم كشتي پاس با نايب قهرمان روسي جهان به توافق رسيد ؛

محمد عيسي حاجي اف ، براي دومين بار در ليگ كشتي ايران

محمد عيسي حاجي اف ، براي دومين بار در ليگ كشتي ايران

تيم پاس تهران ، محمد عيسي حاجي اف نايب قهرمان كشتي آزاد جهان در سال 2002 را براي حضور در ليگ كشتي ايران به خدمت گرفت.

به گزارش خبرنگار "مهر" ،  تيم كشتي پاس قهرمان سال 1380 ليگ كشتي آزاد ايران پس از يك سال غيبت در رقابت هاي ليگ و براي حضوري قدرتمند در اين رقابت ها ، حاجي اف نايب قهرمان وزن 74 كيلوگرم جهان درسال 2002 را به خدمت گرفت.

حاجي اف از كشتي گيران شاخص اهل داغستان است و در سال 1380 در تيم كشتي استقلال مازندران عضويت داشت. وي در فينال مسابقات جام تختي سال 80 توانست مهدي حاجي زاده را شكست دهد ، اما در فينال مسابقات جهاني 2002 تهران مغلوب قهرمان جوان كشورمان شد .

حاجي اف در حال حاضر تنها كشتي گير خارجي تيم پاس است و اخبار مطرح شده در مورد پيوستن روسلان شيخ اف قهرمان وزن 96 كيلو گرم اروپا به اين تيم صحت ندارد چرا كه اين كشتي گير روسي امروز با عقد قرارداد با باشگاه هما ، رسما به اين تيم پيوست . 

کد مطلب 27362

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