مردم نيويورك به سياست هاي بوش اعتراض كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه پنج تلويزيون فرانسه، در اين اعتراض عمومي، درحالي كه صدها تن از مردم شهر نيويورك حضور داشتند، پلاكاردهايي حمل مي شد كه نشان دهنده عمق نفرت مردم از سياست هاي اشغالگرانه رييس جمهور كشورشان بود.

تظاهر كنندگان خواستار پايان اشغال عراق شدند واز دولت واشنگتن خواستند هرچه زودتر قدرت را به مردم عراق منتقل كنند.

دراين تظاهرات كه در سومين سال آغاز انتفاضه الاقصي برگزار شد تظاهركنندگان علاوه برعراق به شرايط موجود در ارضي اشغالي نيز اعتراض و خواستار رفع بحران دراين مناطق شدند.

تظاهر كنندگان در پايان، در بيانيه اي خواهان اتمام اشغال گري هاي بوش در سطح جهان شدند.

لازم به ذكر است در روزهاي اخير تظاهرات مشابهي در مخالفت با ادامه اشغال عراق در كشورهاي ديگرجهان صورت گرفته است.