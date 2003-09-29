نرخ خريد و فروش ارز در بانك ملي ايران

به گزارش خبرگزاري مهر، نرخ خريد هر يورو( واحد پول اروپا) 9 هزار و 505 ريال، نرخ فروش 9 هزار و 570 ريال و نرخ مرجع ان در بانك ملي ايران حدود 9 هزار و 562 ريال است.
نرخ مرجع هر دلار استراليا پنج هزار و 624 ريال، دلار كانادا شش هزار و 152 ريال، پوند انگليس 13 هزار و 832 ريال، فرانك سوئيس شش هزار و 195 ريال، يكصد ين ژاپن هفت هزار و 449 ريال، كرون سوئد يك هزار و 71ريال، كرون نروژ يك هزار و 180 ريال و كرون دانمارك يك هزار و 288 ريال است.
بر اساس اين گزارش هر دينار بحرين 22 هزار و 109 ريال، درهم امارات دو هزار و 270 ريال، ريال عربستان سه هزار و 323 ريال ، دينار كويت 28 هزار و 253 ريال و لير سوريه 138 ريال اعلام شده است.
نرخ خريد هر دلار آمريكا امروز دو شنبه از سوي بانك ملي هشت هزار و 335 ريال، نرخ فروش هشت هزار و 347 ريال و نرخ مرجع آن هشت هزار و 335 ريال اعلام شد.
کد مطلب 27364
نظر شما