عراق بخشي از امنيت ملي آمريكاست

به گزارش خبرگزاري مهرروزنامه الوطن عربستان دراين باره افزود: بوش تصريح كرده هرگزدستورعقب نشيني نظاميان آمريكايي را از عراق تا پيش ازاتمام ماموريتشان صادر نخواهد كردهرچند به قيمت تلفات سنگين درميان آنها باشد.

اين منابع افزودند: بوش اين مسئله مهم وحساس را براي اولين باربا اين صراحت درديدارهاي محرمانه با شماري از اعضاي جمهوريخواه كنگره و شماري ازمقامات نزديك به خود مطرح كرده تا به انتقادها وحملات گسترده به سياستهاي وي در قبال عراق پاسخ دهد.

همين منابع به الوطن تاكيد كردند ، بوش دراين ديدارها برنكات و مسائل اصلي مربوط به نقش آمريكا در عراق و آينده اين نقش تاكيد كرده است كه شامل :

1- بوش تاكيد كرده است كه عراق بعد از سرنگوني صدام و سلطه واشنگتن برآن ، امروز به يك مسئله داخلي و خارجي آمريكا و در عمل به بخشي از امنيت ملي آمريكا تبديل شده است و مسئوليت آمريكا دراين كشور با منافع حياتي و راهبردي آمريكا مرتبط است، به اعتقاد بوش عراق امروزه اهميتي به مراتب بيشتر از لبنان ، سومالي و افغانستان و كشورهاي بالكان و هركشوري كه آمريكا در 40 سال گذشته در آن دخالت داشته ، براي آمريكا پيدا كرده است و حتي اهميتش به مراتب بيشتر از وييتنامي است كه آمريكا جنگ طولاني چند ساله با بيش از 50 هزار كشته و هزاران زخمي به راه انداخت .

2- بوش تاكيد كرده است كه وي بر اين اساس رفتار مي كند كه اگر آمريكا در عراق شكست خورده و مجبور به عقب نشيني از اين كشور پيش از اتمام ماموريتهاي مورد نظر شود ، خطرات عمليات تروريستي برضد آمريكايي ها و منافع آنها در داخل وخارج افزايش خواهد يافت و به تضعيف نقش آمريكا درخاورميانه و نيزدر صحنه بين الملل منجرخواهد شد ومنطقه خليج فارس وكشورهاي عربي مجاورآن درمعرض لرزشهاي بزرگ قرار خواهند گرفت كه موازنه ها را دراين منطقه برهم خواهد زد.

3- بوش تاكيد كرده است كه دولتش ترجيح مي دهد كشورهاي ديگراز نظر نظامي و سياسي و اقتصادي آمريكا را درعراق ياري دهند اما عدم تحقق آن واشنگتن را به عقب نشيني از عراق پيش از تحقق اهداف اساسي خود نخواهد كشاند ، بوش چنين گفته است : دشمنان ما درعراق ضعيف تر از آن هستند كه در اين كشور به پيروزي برسند ، اما سركوب آنها زمان و تلاش هاي بيشتري را مي طلبد.

4- بوش در اين ديدارها تاكيد كرده است كه دولت آمريكا به هيچ نيروي معارض در داخل عراق يا هر كشور يا طرف منطقه اي اجازه كارشكني دراجراي ماموريت هاي آمريكا يا جلوگيري از تحقق اهداف مورد نظر خود در اين كشور را نخواهد داد، لذا نيروهاي آمريكا تا زمان تحقق كامل اهداف اين كشور در عراق باقي خواهند ماند و واشنگتن نيز براي تضمين حمايت از نيروهاي خود، از نيروهاي كشورهاي ديگر كمك خواهد گرفت . بوش تاكيد كرده است كه حتي در صورت شكست در عراق اجازه عقب نشيني از عراق را نخواهد داد زيرا اين مساله تهديد جدي و بزرگي بر امنيت آمريكا هم درسطح داخل و هم درسطح خارج وارد خواهد كرد.

5- بوش در اين ديدارها تاكيد كرده است عراق ارزش هرگونه ريسك و قرباني وتلفات را دارد و لذا وي به هيچ قيمتي از اين كشور عقب نشيني نخواهد كرد، بوش مدعي شده است كه اكثريت مردم آمريكا از سياستهايش حمايت مي كنند و آمادگي تحمل قرباني هاي بيشتر درعراق را دارند ، بوش افزود ، شخصا آمادگي ريسك كردن با منصب رياست جمهوري را دارد اما هرگز اجازه عقب نشيني نيروي هاي آمريكايي پيش از اتمام ماموريت اساسي آنها رانخواهد داد هرچند مخالفت گسترده مردمي با اين تصميم و گرايش وجود داشته باشد .

اين منابع فاش كردند كه موفقيت ماموريت آمريكا در عراق در ارزيابي بوش و همقطاران وي ، اهداف اساسي پنجگانه زير را تحقق خواهد بخشيد:

1 - تضمين امنيت و ثبات و بازگشت زندگي به روند طبيعي درهمه زمينه ها طي چند ماه درعراق ، جلب اعتماد عراقي ها و همكاري آنها يا همكاري اكثر آنها با نيروهاي ائتلاف كه مانع از شعله ور شدن جنگ هاي داخلي يا افتادن اين كشور درحالتي از هرج ومرج و آشوب مي شود.

2- تاكيد نسبت به تشكيل يك نظام سياسي جديد مبتني براعاده توزيع قدرت ومسئوليت بين طوايف و نيروها و گروههاي مختلف متفاوت از آنچه در زمان صدام رايج بود. همچنين آمريكا بر تعدد گرايي ، دمكراسي واحترام به آزادي هاي عمومي وحقوق بشر تاكيد دارد تا اين نظام مقبول عراقي ها افتد.

3- تاكيد عملي و رسمي براينكه عراق ازاين به بعد هيچ سلاح كشتار جمعي ندارد ، نظام جديد مسالمت آميز است و نه تنها منبع تهديد يا خطر بر ضد كشورهاي خليج فارس يا كشورهاي خاورميانه نخواهد بود بلكه در برقراري صلح و تقويت امنيت وثبات منطقه مشاركت خواهد كرد.

4- بازسازي توانمنديهاي نظامي و امنيتي عراق بر اساس پايه هاي جديد وبا همكاري آمريكا و كشورهاي هم پيمان ديگر ، به گونه اي كه ماموريت نيروهاي مسلح، حمايت ازامنيت اين كشور ومنافع و استقلال اين كشور بوده و تهديدي را متوجه كشورهاي ديگر يا تكرار جنگ بر ضد كويت نكند.

5- تلاش براي ايجاد نظام امنيتي منطقه اي جديد كه در برگيرنده روابط همكاري و حسن همجواري مبتني بر اعتماد ميان عراق و كشورهاي همجوار و حفظ صلح و ثبات در اين منطقه استراتژيك مهم باشد.

الوطن از اين منابع كسب اطلاع كرد: بوش در اين ديدارها تاكيد كرده است اعتماد كاملي به توانايي برمرحاكم آمريكايي عراق براي كمك به عراقي ها و انتقال تدريجي قدرت و مسئوليت به آنها با هدف ايجاد نظام قانوني جديد در اين كشور دارد و نيز به فرماندهي نظامي آمريكا و رامسفلد وزير دفاع براي سركوب عناصر خرابكار در عراق اعتماد كامل دارد.





