كنفرانس ارتقاء آفريقا ، در توكيو آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از شبكه پنج تلويزيوني فرانسه، ژاپن در نشست ارتقاي آفريقا يك ميليارد دلار به كشورهاي اين قاره كمك مي كند.

"كويزومي" نخست وزير ژاپن دراظهارات خود به مناسبت گشايش سومين كنفرانس بين المللي ارتقاء آفريقا گفت: "ژاپن در پنج سال آينده كمك هاي متعددي به آفريقا مي كند."

كويزومي افزود: "ژاپن اميدوار است بتواند همچون پلي ميان آسيا و آفريقا عمل كند و ما بتوانيم تجربيات خود را در آسيا براي ارتقاء وضعيت آفريقا به كار گيريم."

نخست وزير ژاپن اظهار داشت: "توكيو شديدا خواستار همكاري به ويژه در بخش هاي خصوصي با آفريقا است."

كويزومي نخست وزير ژاپن تعهد كرده است كه در طي پنج سال يك ميليارد دلار براي مبارزه با بيماري ايدز در آفريقا، واكسينسيون، ايجاد تسهيلات آموزشي مانند ساخت مدارس جديد و ارائه خدماتي مانند آب شرب بهداشتي به آفريقا كمك مالي شود.

در اين كنفرانس كه از سال 1993 براي سومين بار است كه به ميزباني ژاپن براي كمك هاي بشردوستانه به مردم آفريقا برگزار مي شود سران 23 كشور آفريقايي و گروه كشور هاي كمك كننده حضور دارند.

كويزومي تصريح كرد اين كمك يك ميليارد دلاي قرار است در طي چند دوره و هر دفعه حدوداً 300 ميليون دلار براي مبارزه با فقر و بيماري در آفريقا اعطا شود.

همچنين 37 كشور آسيايي و جوامع بين المللي شامل سازمان ملل، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به برگزاري اين كنفرانس كمك هاي قابل توجهي كرده اند.

"كوفي عنان" دبير كل سازمان ملل در پيامي كه به اين كنفرانس فرستاد، گفت: "همه سازمان هاي جهاني آمادگي دارند براي توسعه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي در آفريقا كمك كنند."

