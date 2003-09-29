فرصتي براي نقل گفتن نقالان كشور

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل از روابط عمومي مر كز هنرهاي نمايشي ، نقالان برجسته اي كه دراين همايش شركت كرده اند عبارتند از : " عيسي فيوج "از علي آباد كتول ( گلستان ) همراه با نقل حماسي " عباس گالش ، " محمد رضا اسحاقي از گرجي محله بهشهر ( مازندران ) همراه با نقل حماسي" عباس مسكين " و " هوژبر سلطون" ، "حسين خيوه چي " از گنبد كاوس " گلستان " همراه با نقل" به ميدان رفتن حضرت علي اكبر (ع) " ، " سهراب محمدي " از آشخانه( بجنورد ) به همراه نقل " زليخا رخالتي " ، "حاج محمد طاهوني " از كاشمر همراه با نقل " مغول دختر " ،" نور محمد در پور " از روستاي يادگار عليا (تربت جام ) همراه با نقل " شهر عجائب" ، " خالو سوره " از بوكان ...مهاباد همراه با نقل " بيت شم و شم زين " و " بيت حيم " ، " مراد سكين " از كرمانشاه همراه با نقل هاي "طنز كردي " ، "حاج مراد عباس پور " از چلي چه ( فارسان ) همراه با " شاهنامه خواني " ،" غلام مارگير " از ميناب همراه با نقل " سلسان جمجمه " ، " عاشيق حسن اسكندري" از تبر يز همراه با نقل " كرم و اصلي خان " و" عاشيق يونس اوهانس " از اروميه همراه با نقل " استر و مرد خاني " .

لازم به ذكر است ، دوازدهمين جشنواره نمايش هاي سنتي و آييني با شركت 24 گروه نمايشي از سراسر كشور و نيز كشورهاي كره ،ژاپن ، چين و تبت در بخشهاي مختلفي چون مسابقه ، خارج از مسابقه ،آسيايي ، جنبي ، ميداني و تعزيه از تاريخ 20 تا 26 مهرماه جاري در تالار سنگلج و مجموعه تئاتر شهر برگزار مي شود. خاطر نشان مي كند ، كه بخش جنبي اين جشنواره شامل قسمتهايي چون نمايشهاي سنتي دانشجويان ،پرده خواني ،نقالي و خيمه شب بازي است.

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