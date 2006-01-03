در جريان مسائل هسته اي نيستم / آمريكايي ها مسير ايجاد اجماع جهاني عليه ما را پيگيري مي كنند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، كاظم جلالي در پايان جلسه علني امروز در جمع خبرنگاران افزود: در بحث هسته اي سيكل بسته اي ايجاد شده و صرفا زماني كه آنها احتياج به مصوباتي از طرف مجلس داشته باشند، با نمايندگان ارتباط برقرار مي كنند و ما بيشتر از اين در جريان مسايل قرار نمي گيريم.

وي با بيان اين كه از نتيجه بررسي پيشنهاد روسيه بي اطلاع هستم، ادامه داد: دوستان ما همواره تاكيد بر انجام غني سازي در داخل خاك كشور دارند و اگر همچنان بر اين نظر هستند، قاعدتا پيشنهاد روسيه پذيرفتني نيست.

اين نماينده، علت اين مساله را تاكيد زياد روسها بر فقدان عمليات غني سازي از سوي ايران و در داخل كشورمان عنوان كرد.

جلالي اظهار داشت: به نظر مي رسد آمريكايي ها مسير ايجاد اجماع جهاني عليه ما راي پيگيري مي كنند و قصد دارند با استفاده از محور مشترك سياست هاي آمريكا، اروپا و روسيه مبني بر جلوگيري از دستيابي به توان انجام غني سازي اين موضوعات را محقق نمايند.

نماينده شاهرود در مجلس تصريح كرد: اگر قرار باشد بر سر غني سازي معامله كنيم به نظر من اين معامله مي تواند در فضايي كه فرصت به حساب مي آيد، مطرح شود نه در فضاي تهديد.

جلالي در خاتمه متذكر شد: به عنوان يك ايراني معتقدم ما بايد بر غني سازي در داخل ايران تاكيد كنيم و اگر روسها بر همكاري با ما تاكيد دارند، اين همكاري مي تواند هم در داخل كشور و هم در خارج از كشور به صورت همزمان انجام شود.