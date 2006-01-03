پرسپوليس درخواستي براي تعويق ديدار با پاس نداشته است

آلبرت گريگوريان مسئول برگزاري مسابقات ليگ برتربا بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود : آقاي انصاري فرد مديرعامل باشگاه پرسپوليس طي نامه اي اعلام كرده اند كه اين باشگاه ساعت 15 روز جمعه 23 دي ماه ديداري دوستانه مقابل تيم بايرن مونيخ خواهد داشت و تنها از فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ درخواست شده تا موافقت هاي لازم با انجام اين مسابقه بعمل آيد.

وي تاكيد كرد : دراين نامه هيچگونه درخواستي مبني بربه تعويق افتادن ديدارروز سه شنبه اين تيم مقابل پاس نشده است و اين ديدارطبق برنامه به قوت خود باقي است.

مسئول برگزاري مسابقات ليگ برترخاطرنشان كرد : ديداربا بايرن مونيخ درتقويم مسابقات پيش بيني نشده بود و درصورت درخواست باشگاه پرسپوليس مبني بر به تعويق افتادن اين ديداربه دليل فشردگي مسابقات ليگ برتر و محدوديت هاي زماني براي انجام مسابقات موافقت با چنين درخواستي امكان پذير نبود.

