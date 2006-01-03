چهره هاي شاخص علمي بايد در مورد اقتصاد تعاوني تئوري پردازي كنند

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" محمد ناظمي اردكاني با بيان اين مطلب،گفت: درفرهنگ دين ما ازابعاد مختلف اقتصادي و فرهنگي واجتماعي به تعاون نگاه شده وتلاش دولت جديد اين است كه به هرسه بعد آن توجه كند.

وي اهداف تدوين كنندگان بخش تعاون درقانون جمهوري اسلامي ايران را توانمند سازي اقشار ضعيف و ناتوان ازطريق تعاوني دانست وضمن تاييد ظرفيت بالاي قانون فعلي تعاون و رشد كمي اين بخش در گذشته، سهم تعاون در اقتصاد كشور را 5 درصد اعلام كرد.

وي تقويت بخش تعاوني را زمينه ساز مردمي كردن اقتصاد دانست و با توجه به عدم موفقيت نظام در خصوصي سازي، اقتصاد تعاوني را بهترين راه و روش سالم براي غيردولتي كردن اقتصاد عنوان كرد.

وزير تعاون عدم اعتقاد به قدرت ارزش افزوده در بخش تعاون را از چالش هاي فراروي اين بخش دانست و سياست هاي كلان اقتصادي كشورومنويات مقام معظم رهبري در حمايت از بخش تعاون را مهمترين فرصت فراروي اين بخش از اقتصاد براي رشد و توسعه و پيشرفت خواند.

ناظمي اردكاني تدوين لايحه تشكيل شركت هاي سهامي عام تعاوني، طرح توزيع سهام عدالت و مقدمه چيني براي تشكيل بانك توسعه تعاون را از اقدامات دولت جديد در مسير تقويت بخش تعاوني اعلام كرد و از همه براي فرهنگ سازي نسبت به تعاوني در جامعه درخواست كمك كرد.