سايت اينترنتي اطلاع رساني منطقه آزاد قشم راه اندازي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي منطقه آزاد قشم، مدير طرح و برنامه منطقه آزاد قشم هدف از راه اندازي اين سايت را افزايش كيفيت ارايه خدمات حوزه بازرگاني سازمان اعلام كرد.
احمد ملاباشي افزود: بازرگانان براي آگاهي از ارزش و تعرفه كالا و مسايل مربوط به مجوز استاندارد و كالاهاي صادراتي مي توانند به اين سايت با نشاني www.qfzo.net مراجعه كنند.
به گفته وي، با تشكيل مركز اطلاع رساني و خدمات در محل گمرك سازمان منطقه آزاد قشم، بازرگانان مي توانند به صورت رايگان در محل از خدمات سايت اطلاع رساني و ديگر خدمات اينترنتي استفاده كنند.
با راه اندازي سايت اينترنتي اطلاع رساني منطقه آزاد قشم به زودي امكان تكميل اظهار نامه مجوز واردات كالا و ارسال اسناد پيش از ورود كالا به بندر از طريق اينترنت فراهم مي شود.
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