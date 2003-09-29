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۷ مهر ۱۳۸۲، ۱۲:۱۱

سايت اينترنتي اطلاع رساني منطقه آزاد قشم راه اندازي شد

با راه اندازي سايت اينترنتي اطلاع رساني منطقه آزاد قشم به زودي امكان تكميل اظهار نامه مجوز واردات كالا و ارسال اسناد پيش از ورود كالا به بندر از طريق اينترنت فراهم مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي منطقه آزاد قشم، مدير طرح و برنامه منطقه آزاد قشم هدف از راه اندازي اين سايت را افزايش كيفيت ارايه خدمات حوزه بازرگاني سازمان اعلام كرد.
احمد ملاباشي افزود: بازرگانان براي آگاهي از ارزش و تعرفه كالا و مسايل مربوط به مجوز استاندارد و كالاهاي صادراتي مي توانند به اين سايت با نشاني www.qfzo.net  مراجعه كنند.
به گفته وي، با تشكيل مركز اطلاع رساني و خدمات در محل گمرك سازمان منطقه آزاد قشم، بازرگانان مي توانند به صورت رايگان در محل از خدمات سايت اطلاع رساني و ديگر خدمات اينترنتي استفاده كنند.  
کد مطلب 27371

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