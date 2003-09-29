سايت اينترنتي اطلاع رساني منطقه آزاد قشم راه اندازي شد

با راه اندازي سايت اينترنتي اطلاع رساني منطقه آزاد قشم به زودي امكان تكميل اظهار نامه مجوز واردات كالا و ارسال اسناد پيش از ورود كالا به بندر از طريق اينترنت فراهم مي شود.