به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس،"دان هالوتس" كه در كنفرانسي در دانشگاه تل آويو صحبت مي كرد بدون اينكه جزئياتي در اين باره ارائه كند، ضمن تهديد خواندن برنامه هاي هسته اي ايران گفت : اين برنامه ها مي تواند منهدم شود.

اين مقام رژيم صهيونيستي درچند روز گذشته بارها پيرامون برنامه هاي هسته اي ايران اظهار نظر كرده است.

وي همچنين، برنامه هاي هسته اي ايران را سبب نگراني ارتش رژيم اسرائيل خوانده است.

هالوتس همچنين در چند روز گذشته ضمن رد حمله به تاسيسات هسته اي ايران آن را حداقل در كوتاه مدت منتفي و غير عملي خوانده بود، اما وي و خبرگزاري آسوشيتدپرس در اين خصوص كه ماهيت و شيوه انهدام تاسيسات هسته اي ايران چگونه خواهد بود جزئياتي ارائه نداده اند.

همچنين اظهارات اين مقام اسرائيلي در حالي صورت مي گيرد كه "كرت هنگل" (Kurt Hengl) سفير اتريش كه كشورش رياست اتحاديه اروپا را اخيراً بر عهده گرفته است، در تل آويو از رژيم صهيونيستي خواست تا از هر گونه اقدام نظامي عليه ايران پرهيز كند چرا كه نتيجه اين حمله هرچه كه باشد موافقت و همدردي را نه در منطقه، نه در اروپا و نه در كل جهان براي اين رژيم به همراه نخواهد داشت.



چند روز پيش نيز 400 عضو حزب راستگراي ليكود(حزب سابق شارون) در موضعي خصمانه خواستار بمباران فوري نيروگاه هسته اي ايران در بوشهر شدند.



اين ادعاهاي بي پايه واساس مقامات رژيم صهيونيستي در مورد برنامه صلح آميز هسته اي ايران كه علاوه بر امضاي معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي، به طور شبانه روز تاسيسات هسته اي خود را به روي بازرسان بين المللي گشوده است، درحالي است كه رژيم اسرائيل با داشتن زرادخانه سلاحهاي كشتار جمعي با بيش از 200 تا 300 كلاهك هسته اي بزرگترين تهديد كننده امنيت و صلح منطقه اي وجهاني اعلام شده است، اما قدرتهاي بزرگ و در راس آنها آمريكا و نيز آژانس بين المللي انرژي اتمي هيچ اقدامي را براي وادار كردن اين رژيم به امضاي معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي و نابودي آنها انجام نداده اند.