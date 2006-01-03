جنگنده هاي اسرائيل ديوار صوتي را در شمال لبنان شكستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ارتش لبنان با صدور بيانيه اي اعلام كرد: چهار هواپيماي جنگنده اسرائيل امروزوارد آسمان لبنان شدند و به مدت سه ساعت به گشت زني پرداختند.

اين بيانيه مي افزايد : هواپيماهاي مذكور درشمال لبنان اقدام به شكستن ديوارصوتي كردند كه اين اقدام فضايي از رعب و وحشت در شهروندان لبناني ايجاد كرد.

براساس بيانيه ارتش لبنان، جنگنده هاي اسرائيلي از سمت دريا وارد آسمان شهرطرابلس درشمال لبنان شدند و سپس ديوار صوتي را در منطقه الضنيه شكستند و سپس به دره بقاع و شهر بعلبك و عرسال رفتند.

جنگندههاي اسرائيلي پيش از اينكه آسمان لبنان را ترك كنند به جنوب هم رفتند و پس ازشناسايي مناطق به پايگاههاي خود برگشتند.

با وجود درخواست هاي سازمان ملل و جامعه بين المللي از اسرائيل براي احترام گذاشتن به حاكميت لبنان ،هواپيماههاي ارتش اسرائيل بارها حريم هوايي لبنان را نقض كرده اند.