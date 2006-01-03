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۱۳ دی ۱۳۸۴، ۱۸:۵۰

در ادامه بي توجهي اين رژيم به قوانين بين المللي؛

جنگنده هاي اسرائيل ديوار صوتي را در شمال لبنان شكستند

جنگنده هاي رژيم صهيو نيستي با زير پا گذاشتن قوانين سازمان ملل بار ديگر بر فراز آسمان لبنان به پرواز درآمدند و ديوار صوتي را در شمال اين كشور شكستند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ارتش لبنان با صدور بيانيه اي اعلام كرد: چهار هواپيماي جنگنده اسرائيل امروزوارد آسمان لبنان شدند و به مدت سه ساعت به گشت زني پرداختند.

اين بيانيه مي افزايد : هواپيماهاي مذكور درشمال لبنان اقدام به شكستن ديوارصوتي كردند كه اين اقدام فضايي از رعب و وحشت در شهروندان لبناني ايجاد كرد.

براساس بيانيه ارتش لبنان، جنگنده هاي اسرائيلي از سمت دريا وارد آسمان شهرطرابلس درشمال لبنان شدند و سپس ديوار صوتي را در منطقه الضنيه شكستند و سپس به دره بقاع و شهر بعلبك و عرسال رفتند.

جنگندههاي اسرائيلي پيش از اينكه آسمان لبنان را ترك كنند به جنوب هم رفتند و پس ازشناسايي مناطق به پايگاههاي خود برگشتند. 

با وجود درخواست هاي سازمان ملل و جامعه بين المللي از اسرائيل براي احترام گذاشتن به حاكميت لبنان ،هواپيماههاي ارتش اسرائيل بارها حريم هوايي لبنان را نقض كرده اند.

کد مطلب 273749

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