مهاجرت؛ كابوسي براي بلعيدن امكانات//200 هزار تبعه بيگانه در قم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، استان قم با جمعيتى بالغ بر يك ميليون و 150 هزار نفر جمعيت كه 93 درصد آن شهرنشين مى باشند، رقمى نزديك به 4 برابر جمعيت اوايل انقلاب را به خود اختصاص داده است كه تركيب جمعيتى آن شامل استان هاى مختلف كشور مى گردد.

حدود 48 هزار طلبه رسمى و غيررسمى ايرانى و 14 هزار طلاب خارجى در قم مشغول به تحصيل هستند و تقريبا 200 هزار نفر از اتباع خارجى كه اكثريت آن را افاغنه تشكيل مى دهند در قم سكونت دارند.

اضافه بر آن حضور بيش از 20 ميليون مسافر و زائر استان ، قم را به يك منطقه پرتردد و به ويژه شهر قم را در زمره كلان شهرها قرار داده است.

همين موضوعات موجب شده است تا قم به استاني پر جمعيت و متراكم تبديل شود و رشد جمعيتي آن دو برابر رشد جمعيت كشور باشد. البته بايد درصد بالاي بيكاري در قم را نيز به نوعي به موضوع مهاجرت مرتبط دانست .

تنها راه حل ريشه اي حل اين معضل - كه البته كوتاه مدت نيست - عزمي ملي و برنامه ريزي كلان براي آن است، زيرا نمي توان با تصميم گيري هاي استاني و منطقه اي به هدف واقعي يعني كاهش مهاجرت دست يافت؛ هدفي كه تقاضاي بسياري از مردم اين استان از دولت جديد است .

محتاج استاندار قم نيز اين روند را نامطلوب توصيف كرده و گفت : افراد كم بضاعت با مهاجرت به قم به حاشيه نشيني روي آورده و به حمايت و خدمات شهري نياز دارند كه بخشي از اعتبارات عمراني شهر و استان براي حمايت از آنها هزينه مي‌ شود.

محتاج سرانه اعتبارات عمراني استان را جزء پايين ترين اعتبارات استاني دانست و گفت : برخي از شاخص ‌ها، قم را جزء استان ‌هاي برخوردار قرار داده ولي آنچه مشاهده مي كنيم و در ظاهر بيان كننده آن است، محروميت قم است.

چنين حجم وسيعي از مهاجرت علاوه بر اينكه موجب بلعيده شدن امكانات شهري گرديده باعث شده تا مسئله حفظ امنيت قم نيز با تلاش دوچندان حاصل شود .