معاون فرهنگي ورزشي سازمان امور جانبازان :هر روز از زندگي جانباز مرور سال هاي دفاع مقدس است

كيهان هاشم نيا معاون فرهنگي ورزشي سازمان امور جانبازان طي سخناني در مراسم اختتاميه نخستين مسابقه سراسري فيلمنامه نويسي جانباز كه در آخرين روز از هفته دفاع مقدس در مجتمع فرهنگي سيد الشهدا برگزار شد با اشاره به اين موضوع بررسي احوالات جانبازان را دليل اصلي برگزاري اين مسابقه دانست و افزود :" سال گذشته جمعي از مسئولان فرهنگي سازمان براي احياي جشنواره" وحدت " دور هم جمع شدند ؛ جشنواره اي كه سالها قبل تعطيل شده بود و تعطيل كنندگان آن استدلال هايي براي خود داشتند . احياي اين جشنواره با برگزاري جشنواره عكس آغاز شد كه نتايج دلپذيري به همراه نداشت. در اين مقطع اتفاقي افتاد كه براساس آن تصميم به برگزاري مسابقه فيلمنامه نويسي گرفتيم ."وي در ادامه افزود :" در آن مقطع از فيلمنامه نويسان و كارگردانان نام آشناي متعددي تقاضاي فيلمنامه كرده بوديم كه فرهنگ جانبازي را به تصوير بكشند .40 فيلمنامه بدستمان رسيد كه طرح جامع هيچ يك قانع كننده نبود به نوعي كه اگر به جاي شخصيت جانباز اين فيلمنامه ها فردي عادي را قرار مي داديم هيچ تغييري در فيلمنامه ايجاد نمي شد . احساس كرديم اگر اين نقص در عرصه فرهنگي ادامه پيدا كند به فاجعه اي غير قابل جبران بدل مي شود ."وي انتقال مفاهيم معنوي براساس ايجاد تصويري واقعي از زندگي جانباز را اصلي مهم در تاثير گذاري فيلمنامه دانست و افزود :" تنها با بدست آوردن دركي درست از درونيات جانباز مي توان تصويري حقيقي از او ارائه كرد . اگر دست به آتش نبريد نمي توانيد واقعيت آن را توصيف كنيد ."هاشم نيا در تصريح مقصود خود كلماتي از يك جانباز قطع نخاع را به اين مضمون بيان كرد :"اگرآدم ها تمام عمر خود را براي شكر گزاري صرف كنند نمي توانند حتي شكر ذره كوچكي از نعمت هاي الهي مثل امكان غذا خوردن با دست هاي خود را برآورده كنند . اينكه مي توانند براساس ذائقه خود غذايشان را تركيب كنند اتفاقي به ظاهر ساده است ولي وقتي اين امكان از آدمي گرفته مي شود تازه اهميت آن مشخص ميگردد."معاون فرهنگي ورزشي سازمان امور جانبازان در پايان انتقال مفاهيم عميق معنوي را با استفاده از واقعيات ساده امري دشوار ولي تاثير گذار دانست .