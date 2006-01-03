به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري سوريه،عطري درجلسه هيئت وزيران گفت:خدام به وطنش و ارزشهاي ملي كشورش خيانت كرد و راضي شد تا عامل نيروهاي خارجي باشد كه براي ضربه زدن به مواضع سوريه و اصول ثابت اين كشور تلاش مي كنند.

نخست وزير سوريه تصريح كرد: خدام در گفتگوي با شبكه خبري العربيه حقيقت را تحريف كرد و ازواقعيت و روند اصلاحات و دمكراتيك دورشد.

خدام بيش از چند ماه است كه درپاريس به سر مي برد. وي در ژوئن گذشته همزمان با برگزاري همايش حزب بعث كناره گيري از مسئوليت خود را در حزب بعث و دولت سوريه اعلام كرد.

محمود الابرش رئيس مجلس سوريه روز دوشنبه خواستار محاكمه فوري خدام به جرم خيانت بزرگ و خدشه به امنيت كشور شد.



اين درحالي است حزب بعث سوريه ،عبدالحليم خدام معاون سابق اسد را به علت سخناني عليه دولت سوريه ورئيس جمهوري اين كشور از اين حزب اخراج كرد.

حزب بعث سوريه با بيان اينكه سخنان جعلي وساختگي عبدالحليم خدام شانه خالي كردن آشكار از آداب و رسوم و ارزش هاي ملي و قومي سوريه است، تصميم به طرد وي از حزب بعث اين كشور گرفت.



عبدالحليم خدام معاون سابق رئيس جمهوري سوريه در گفتگوبا شبكه العربيه ازدولت سوريه و به ويژه از بشار اسد انتقاد كرد به طوري كه وي را متهم كرد كه رفيق حريري را مستقيما تهديد كرده است.