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۱۳ دی ۱۳۸۴، ۱۹:۱۰

بر اساس راي ستاد ملي مبارزه با دوپينگ

ورزشكار دوپينگي جودو دو سال از حضور در ميادين ورزشي محروم شد

ورزشكار دوپينگي جودو دو سال از حضور در ميادين ورزشي محروم شد

ستاد ملي مبارزه با دوپينگ ، راي خود را در خصوص مثبت اعلام شدن دوپينگ يكي از ورزشكاران جودو را اعلام كرد .

به گزارش خبرنگار"مهر" بر اساس اعلام ستاد ملي مبارزه با دوپينگ ، بهرام عزيزپور ورزشكار رشته جودو در تاريخ 13/ 7/84 و پيش از اعزام به مسابقات آسيايي بنا بر درخواست فدراسيون جودو مورد نمونه گيري قرار گرفت كه نتيجه آن مصرف ماده ممنوعه متنولون مثبت اعلام شد .
در اطلاعيه ستاد مبارزه با دوپينگ آمده است : با توجه به اينكه ورزشكارعلي رغم درخواست آناليز مجدد نمونه B نسبت به انجام مراحل قانوني و اداري آن امتناع كرده است، شوراي صدور راي ستاد ملي مبارزه با دوپينگ بهرام عزيزپور را به علت مصرف ماده ممنوعه متنولون و بالا بودن نسبت تستسترون به اپي تستسترون (بيش از 14) كه نشان دهنده مصرف استروئيد هاي آندروژن است، بر اساس بند 10- 2 آيين نامه جهاني مبارزه با دوپينگ، به مدت دو سال از تاريخ 13/ 7/84 لغايت 13/ 7/86 از شركت در كليه رقابت هاي خارجي و داخلي و تمرينات تيمي محروم مي كند . لازم به ذكر است كه بازپس گيري مدال و امتيازات، نيز شامل محروميت نامبرده خواهد بود .

کد مطلب 273767

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