ورزشكار دوپينگي جودو دو سال از حضور در ميادين ورزشي محروم شد

به گزارش خبرنگار"مهر" بر اساس اعلام ستاد ملي مبارزه با دوپينگ ، بهرام عزيزپور ورزشكار رشته جودو در تاريخ 13/ 7/84 و پيش از اعزام به مسابقات آسيايي بنا بر درخواست فدراسيون جودو مورد نمونه گيري قرار گرفت كه نتيجه آن مصرف ماده ممنوعه متنولون مثبت اعلام شد .

در اطلاعيه ستاد مبارزه با دوپينگ آمده است : با توجه به اينكه ورزشكارعلي رغم درخواست آناليز مجدد نمونه B نسبت به انجام مراحل قانوني و اداري آن امتناع كرده است، شوراي صدور راي ستاد ملي مبارزه با دوپينگ بهرام عزيزپور را به علت مصرف ماده ممنوعه متنولون و بالا بودن نسبت تستسترون به اپي تستسترون (بيش از 14) كه نشان دهنده مصرف استروئيد هاي آندروژن است، بر اساس بند 10- 2 آيين نامه جهاني مبارزه با دوپينگ، به مدت دو سال از تاريخ 13/ 7/84 لغايت 13/ 7/86 از شركت در كليه رقابت هاي خارجي و داخلي و تمرينات تيمي محروم مي كند . لازم به ذكر است كه بازپس گيري مدال و امتيازات، نيز شامل محروميت نامبرده خواهد بود .