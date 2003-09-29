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۷ مهر ۱۳۸۲، ۱۳:۵۹

فيلم هاي بخش مسابقه جشنواره بين المللي طنز اعلام شد

فيلم هاي بخش مسابقه جشنواره بين المللي طنز اعلام شد

پنج فيلم از تهران و شهرستان ها به بخش مسابقه اولين جشنواره بين المللي طنز راه يافتند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، هيات داوران اولين جشنواره بين المللي طنز فيلم هاي  «هر روز جدا از اين همهمه» ساخته آرزو ارزانش از تهران، «سوتي» به كارگرداني علي عامريان از شاهرود، «وضعيت بهتر» كاري از محمد رضا مهديان از تهران، «سپيده و سياه» اثر پيام عزيزي از كرمانشاه و «همبستگي» به كارگرداني سيد امير طباطبايي از تهران  را براي بخش مسابقه جشنواره طنز انتخاب كردند.
همچنين در بخش تحقيق، از ميان آثار رسيده 3 اثر شامل  «طنز در مثنوي معنوي» نوشته اسماعيل اميني، «طنز پارسي در هند» به قلم عبدالرضا موسوي و «كاربرد تصوير طنز و كاريكاتور» اثر محسن سالاري به بخش نهايي راه يافتند.
گفتني است جشنواره بين المللي طنز به مدت سه روز از هشتم تا دهم مهر ماه  با مشاركت سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران و با حضور كشورهاي خارجي برگزار مي شود.
کد مطلب 27377

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