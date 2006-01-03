نشست مشترك دولت و مجلس آغاز شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در دومين نشست مشترك دولت و مجلس، كابينه محمود احمدي نژاد به مجموعه بهارستان آمد تا نمايندگان و اعضاي هيات دولت ديدگاههاي خود را درباره مهمترين مسائل سياسي، اقتصادي و فرهنگي مطرح نمايند.

بر اساس گفته هاي غلامعلي حداد عادل، محور اصلي اين نشست بودجه سال آينده كل كشور خواهد بود.

به گزارش "مهر"، پس از ارائه گزارش اقتصادي توسط معاون اول احمدي نژاد، روساي كميسيون هاي تخصصي مجلس به سخنراني خواهند پرداخت.

رئيس جمهور و رئيس مجلس نيز از ديگر سخنرانان اين نشست مي باشند.

در ابتدا جهانبخش محبي نيا نماينده مياندوآب و عضو هيات رئيسه مجلس به عنوان مجري برنامه پشت تريبون قرار گرفت و از فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خواست براي ارائه گزارش و سخنراني در مورد بودجه در جايگاه سخنراني قرار بگيرد.

شنيده هاي خبرنگار پارلماني "مهر" حاكي از آن است كه اعضاي فراكسيون اقليت مجلس در اين نشست حضور نيافتند.

اخبار تكميلي متعاقبا ارسال خواهد شد.