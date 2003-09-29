وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا امروز گرد هم مي آيند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، يكي از محورهاي گفتگوهاي امروز وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا، بررسي روند تصويب قانون اساسي اين اتحاديه است.از موضوعات ديگري كه در نشست امروز به آن پرداخته مي شود مي توان به برنامه هاي هسته اي ايران و بحران خاورميانه اشاره كرد.

روساي دولت كشورهاي عضو اتحاديه اروپا همچنين در نظر دارند از شنبه هفته آينده در خصوص تدوين قانون اساسي اتحاديه اروپا مباحث مفصلي را پيگيري نمايند .

پيش نويس اين قانون اساسي ماه جولاي (تير ماه) آماده شده است. كشورهاي آلمان و فرانسه در تلاشند تا پيش نويس قانون اساسي بدون هيچ تغييري به تصويب برسد .

وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا قراراست درباره بحران عراق و بازسازي عراق وكنفرانسي كه به همين منظور23 و 24 اكتبر در مادريد پايتخت اسپانيا برگزار مي شود بحث و تبادل نظر كنند .

اين اولين نشست وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا پس از حادثه مرگ آنا ليند وزير امورخارجه سوئد است. به همين منظور قرار است در نشست امروز براي اداي احترام به وي 1 دقيقه سكوت اعلام شود .