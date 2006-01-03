تقويت نظارت دولت و مجلس/ توجه به مناطق محروم و امور ايثارگران و خانواده شهدا/ حمايت از توليد داخل و صادرات/ اولويت بخشيدن به پروژه هاي نيمه تمام

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي با ارائه توضيحاتي در خصوص بودجه سال 85 گفت: بودجه سال 85 يك بودجه ريزي عملياتي است به معني اينكه بودجه بر مبناي برنامه سالاري تنظيم شده و در برنامه سالانه فعاليت ها تعريف شده و قيمت تمام شده محصول معين خواهد شد و اين امكان را به ما و شما خواهد داد كه ارزيابي كمي از محصولات توليد شده در نتيجه تامين اعتبارات داشته باشيم.

وي ويژگي هاي ديگر بودجه 85 را برشمرد و تصريح كرد: اولين ويژگي بودجه 85 اين است كه امكان نظارت دولت و مجلس را تقويت خواهد كرد. در بودجه 85 يكي از ويژگي هاي مهم، شفاف كردن عمليات بودجه و اعتبارات و هزينه ها است. در بودجه سال 85 عدالت كه شعار محوري دولت است عملياتي مي شود يعني همان چيزي كه دغدغه همه نمايندگان است.

رهبر افزود: توجه به مناطق محروم، تمركز زدايي و انتقال فعاليت هاي اقتصادي از شهرهاي بزرگ به شهرهاي كوچك و مناطق دورافتاده و تامين اعتبارات لازم براي شبكه گاز غرب كشور، اعتبارات لازم براي تامين يارانه توليد مسكن ارزان قيمت براي اقشار كم درآمد، توجه به مسائل جوانان و توجه ويژه به مسائل بانوان از جمله نكات كليدي در سر فصل عدالت است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي تصريح كرد: توجه به امور ايثارگران، جانبازان و خانواده شهدا، توجه به بخش فرهنگ كشور به ويژه فرهنگ ديني به طور چشمگير در بودجه 8 5 قابل مشاهده است.

توجه به موضوع اشتغال و توليد داخل و حمايت از صادرات و توليد از طريق صنايع كوچك و متوسط زودبازده از ويژگي هاي ديگر بودجه 85 است.

وي ويژگي ديگر بودجه 85 را اولويت بخشيدن به پروژه هاي نيمه تمام كه بيش از 70 درصد پيشرفت فيزيكي دارند، عنوان كرد و گفت: اعتبارات تملك دارايي ملي كه بعد استاني دارد و انتقال آن به اعتبارات استاني از ديگر مواردي است كه مي تواند فرايند تصميم گيري را كوتاه كند و به پروژه هايي كه به صورت مستقل و در حال اجرا است، سرعت دهد.

رهبر افزود: صرفه جويي در مصرف انرژي در مجموعه اي جامع براي حل مشكل حمل و نقل درون شهري و برون شهري با هدف كاهش آلودگي هوا و محيط زيست و مصرف سوخت در تبصره اي جداگانه با وسعت و گستردگي همه جانبه كه هم در عرضه حمل و نقل و هم مديريت براي حمل و نقل نكات مهمي مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاري "مهر" رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در ادامه خاطرنشان كرد: با اين ويژگي ها از بودجه كه به زودي لايحه آن تقديم مجلس خواهد شد، در تنظيم بودجه فروضي را مد نظر قرار داديم.

وي فروض در نظر گرفته شده را چنين عنوان كرد: تلاش دولت بر اين گذاشته شده است كه ميزان ارز مصرفي در سال 85 بيش از ارز مصرفي در سال 84 نباشد و در تخصيص بهينه آن به سمت اعتبارات تملك دارايي به ويژه در مناطق محروم مورد توجه جدي قرار گرفته است.

وي خطاب به نمايندگان گفت: دغدغه شما در آب شرب شهري و روستايي و راه روستايي در بودجه 85 به طور ويژه مورد توجه و عنايت قرار گرفته است.

رهبر افزود: در بودجه سال 85 مبناي محاسبه نرخ ارز بر مبناي عملكرد سال 84 قرار گرفته و پيش بيني مي شود در 85 نرخ محاسباتي ارز در بودجه 895 تومان مورد محاسبه قرار گيرد يعني كاهش نسبي نرخ ارز نسبت به سال گذشته (84). بر مبناي كار كارشناسي كه تا الان صورت گرفته قيمت نفت در بودجه 85 ، 3/39 دلار مد نظر قرار گرفته و درآمد مالياتي نسبت به عملكرد سال 84، 25 درصد افزايش پيش بيني شده كه اين 25 درصد، 14 درصد مربوط به نرخ تورم، 6 درصد مربوط به افزايش بهره وري در نظام مالياتي و 5 درصد مربوط به افزايش نرخ رشد اقتصادي حداقل كه ما در نظر گرفته ايم نرخ رشد اقتصادي 8 درصد حتما تحقق پيدا خواهد كرد.

وي خاطرنشان كرد: ميزان نرخ موثر تعرفه بر واردات در بودجه 85، 7/13 درصد مورد توجه قرار گرفت يعني 5/2 درصد نسبت به سال 84 افزايش به منظور حمايت از داخل و صادرات نرخ تورم در سال 85 بر مبناي پيش بيني صورت گرفته 5/12 تا 13 درصد مورد توجه قرار گرفته است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در خاتمه گفت: در فرصتي ديگر راجع به كليات بودجه و جداول كلان آن در اعتبارات هزينه اي و اعتبارات تملك دارايي گزارشي ارائه مي دهم.