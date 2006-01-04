امكانات شهري قم پاسخگوي 20 ميليون زائر نيست

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، هم اكنون شهر قم با مساحت 12273 هكتار و جمعيتي بالغ بر 967 هزار نفر است كه با توجه به حضور نزديك به 20 ميليون نفري كه هر ساله به قم مسافرت مي كنند، توجه به اصول حمل و نقل شهري و ديگر شاخصه هاي عبور و مرور، مي تواند گره گشاي بسياري از مشكلات اين شهر باشد چون باعث جذب سرمايه و رونق اقتصادي شهر نيز خواهد شد.

از جمله تدابيري كه در اين باره انديشيده شده است، احداث خط يك قطار شهري قم به طول تقريبي 5/7 كيلومتر است كه حرم‌ حضرت معصومه ‌(س) را به مسجد جمكران وصل خواهد كرد كه در صورت تامين اعتبار، كار ساخت متروي قم از سال 85 آغاز خواهد شد.

البته با توجه به اينكه بافت شهري قم به شكل ستاره است و حرم در مركز شهر قرار دارد، تمام خطوط قطار شهري اين شهر از حرم آغاز و يا به آن منتهي خواهد شد.

با توجه به قانون بودجه سال 85، شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت بايد از سامانه حمل ونقل ريلي استفاده كنند كه بر اين اساس در صورت تامين اعتبارات، عمليات مطالعه و اجراي متروي قم نيز آغاز خواهد شد.

در صورت تامين بودجه اين طرح در سال 85، خط يك متروي قم در طول برنامه چهارساله به بهره ‌برداري خواهد رسيد.

به گزارش "مهر"، در زمينه بهبود عبور و مرورشهري كه شامل احداث خيابان ، پل، ميدان ، پاركينگ ، زيرسازي ، جدولگذاري و بهبود ترافيك مي باشد در طول سالهاي گذشته نزديك به 300 پروژه به اجرا درآمده است .

برخي اقدامات مثبتي كه در سال هاي گذشته صورت گرفته به شرح زير است :

1- در بخش تاكسيراني در ابتداي برنامه پنج ساله شهرداري قم كه طي سالهاي 80 تا 84 به اجرا گذاشته شده است ، تعداد تاكسي ها 2323 دستگاه بوده كه تا به امروز به تعداد 2373 دستگاه رسيده است . اين در حالي است كه طبق سرانه هاي كشوري به ازاي 33 درصد افراد جامعه بايستي تاكسي موجود باشد كه تا بحال به 24 درصد رسيده است.

2- در بخش اتوبوسراني به ازاي هر 2900 نفر يك دستگاه اتوبوس موجود است كه سهم اتوبوسراني در اين شهر براي جابجايي افراد به 35/51 درصدرسيده است.

3- در بخش عمراني نيز آمار احداث معابر شهري به 2132 هكتار رسيده است .