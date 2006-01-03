بايد به سمت واگذاري تصدي ها برويم // قيمت كالا و خدمات بايد واقعي و رقابتي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، رضا عبداللهي با اشاره به گذشت بيش از يك سال و نيم از عمر مجلس هفتم و بيش از ماه از دولت نهم و چشم انداز 20 ساله ، به آمار منتشر شده سال 2004 توسط سازمان ملل اشاره كرد و افزود: بر اساس اين آمار، درآمد سرآمد ايران 2300 دلار بوده است. اين آمار كشورها را به چهار طبقه تقسيم كرده است.

وي در ادامه خاطرنشان كرد:فكر مي كنم در دوره مجلس هفتم و دولت نهم بايد به آنچه توجه داشته باشيم، واگذاري تصدي غيرحاكميتي است. فكر نكنيم اين قسمت امپراتوري و حياط خلوت ماست، زيرا اقتدار ما اين است كه بيكاري را كم كنيم، درآمد سرانه مردم را بالا ببريم و صادرات را ساماندهي كنيم. اين توان مديريتي ما است.

عبداللهي در ادامه با انتقاد از مديريت هزينه اي كشور گفت: بودجه را از ابتداي امر 19 دلار بسته ايم، اما عملكرد ما تقريبا به 40 دلار رسيده است و در بودجه 84 از هر شبكه 40 دلار برداشت كرديم و براي سال آينده 45 دلار بايد در نظر بگيريم و بايد به سمت بهره وري برويم. از دوران انقلاب تاكنون نرخ بهره وري از 65/1 به 64/0 رسيده است .

رئيس كميسيون بودجه مجلس با بيان اينكه كشورهاي ديگر از محل سرمايه هاي موجود نرخ بهره وري را افزايش داده اند تاكيد كرد: بايد بتوانيم از محل سرمايه هاي موجود اين نرخ را افزايش دهيم.

وي خطاب به رئيس جمهور و هيات دولت و نمايندگان گفت: استدعا دارم بيشتر به واقعيات بپردازيم بايد به سمت واگذاري تصدي ها برويم و راهمان را عوض كنيم. قيمت كالا و خدمات بايد واقعي و رقابتي شود.

عبداللهي با تاكيد بر لزوم قانون گرايي به بررسي عملكرد دستگاههاي اجرايي در كميسيون بودجه اشاره و تاكيد كرد: تا زماني كه قانوني تصويب كنيم كه خاصيت اجرايي ندارد، وضع اين چنين است. بودجه بايد از برنامه تبعيت كند احكام زيادي تاكنون صادر شده و تقاضاي ما اين است كه توجه شود تا اجرا شود. انتظار داريم نشانه هايي از تبعيت در بودجه 85 از برنامه ببينيم.

رئيس كميسيون بودجه مجلس در خاتمه خاطرنشان كرد: سعي كنيم فعاليت هاي ضروري را با كيفيت بيشتر و هزينه كمتر انجام دهيم. با نفت فروشي و ثروت فروشي هنر نيست كه بگوئيم كشور را اداره مي كنيم.