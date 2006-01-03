به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري مهر ، مهمترين تحولات بين اين دو كشور در زمينه فوق چنين است:

گامهايي براي اعتماد سازي ميان دو همسايه هسته اي:

17 آوريل (28 فروردين) سال 2005 ، دور دوم مذاكرات صلح هند و پاكستان كه از سال گذشته آغاز شده بود درباره مسئله مهم كشمير در شهر حيدر آباد (هند) برگزار شد .

دراين مذاكرات پرويزمشرف رئيس جمهوري پاكستان و مانموهان سينگ نخست وزير هند به همراه وزراي كابينه خود پشت درهاي بسته راههاي تقويت روابط را بررسي كردند .

در اين مذاكرات مجموعه اي از اقدامات براي اعتمادسازي در زمينه مسئله كشمير مطرح شد كه عبارت بودند از:

-گشودن مسيرهاي تازه اي براي اتوبوسهاي مسافربري همچون محوركرگيل - اسكاردو

-اجازه ملاقات به اعضاي خانواده هايي كه در دو سوي كشمير از يكديگر جدا شده اندتا بتوانند درنقاطي واقع بر "خط كنترل" كه دو منطقه را جدا مي كند با هم ديدار كنند.

-اجازه دادن زيارت وسفربه زائراني كه قصد بازديد از مساجد وعبادتگاههاي عمده در كشمير را دارند.

- تلاشهاي مشترك براي ترويج گردشگري در منطقه

مناقشات بر سركشمير:

كشميركه هردو كشورآن را جزو قلمرو خود مي دانند، همچنان بزرگترين مسئله در روابط اين دو قدرت هسته اي همسايه باقي مانده است.

منطقه كشميربين دوكشورهند وپاكستان كه هردوادعاي حاكميت كامل آن را دارند، تقسيم شده است.اين امراز زمان استقلال هند از انگليس موجب دو جنگ بين اين دو همسايه هسته اي شده است .

از اواخر دهه 1940 ، منطقه كوهستاني جامو و كشمير بين هند و پاكستان كه هريك ادعاي مالكيت بر آن را دارند، تقسيم شد .

پاكستان و هند از اوايل سال 2004 گفتگوهاي صلح براي يافتن راه حلي بر سر هشت مسئله مورد اختلاف كه جامو و كشمير بزرگترين مسئله محسوب مي شود، آغاز كرده اند.

علاوه بر مسئله كشمير،احداث خط لوله گاز ايران از طريق پاكستان به هند نيز يكي از مسائل مهم مورد بحث بين دو طرف با وجودمخالفتهاي آمريكا با اين طرح بود .

ديدار مشرف يك هفته پس از به راه افتادن خط اتوبوس ميان دو بخش كشمير كه يك گام سمبليك مهم بود، روي داد .

11مهر(3اكتبر)،ناتوارسينگ وخورشيد احمد قصوري وزراي امور خارجه هند و پاكستان، سه توافقنامه از جمله توافقنامه پيش اعلاميه آزمايش هاي موشك بالستيك راامضاء كردند .

دو توافقنامه ديگردرزمينه تشكيل يك خط ارتباطي بين سازمان امنيت دريايي پاكستان وگارد ساحلي هند،آزادي خدمات رواديد براي قشرهاي خاصي از مسافران و دسترسي كنسولي به زندانيان بود .

اين توافقنامه ها درپي توافق اخيراسلام آباد ودهلي نو براي تعيين يك خط تلفن قرمز(خط تلفن مستقيم بين سران دو كشور) براي پيشگيري ازيك رويارويي هسته اي اتفاقي به امضا رسيد.

12 مهر (4اكتبر)، وزراي امور خارجه هند و پاكستان برسر عقب نشيني سربازان از منطقه پوشيده از برف سياچين به پيشرفت هايي دست يافتند، و اين امر موجب رد گزارش هاي مربوط به توافق دو كشور بر سر اين مسئله شد .

هزاران سربازهندي و پاكستاني در منطقه پوشيده از برف سياچين كه مشرف بر هند و چين است، مستقرهستند؛هند در جريان چندين درگيري خونين با پاكستان بخش اعظم اين منطقه را اشغال كرد.

13 مهر (5اكتبر)، وزراي امورخارجه هند و پاكستان نتوانستند بر سر مسئله كشمير به توافق برسند، امادر بيانيه اي مشترك اعلام كردند كه دو كشور متعهد شدند براي برقراري صلح بين دو كشور كه مذاكرات آن نزديك به دوسال است ، ادامه دارد، تلاش كنند .

دو طرف همچنين توافق كردند كه تا ژانويه سال 2006 به درك مشتركي درباره منطقه سياچيبن در كشمير دست يابند .

هند وپاكستان 29 آذر (20دسامبر)مذاكرات دو روزه اي را به منظور راه اندازي چهارمين خط اتوبوسراني بين مرزي آغاز كردند .

اين خط اتوبوسراني جديد شهر آمريتسار واقع در ايالت پنجاب هند را به شهر نانكانا صاحب (زادگاه "گورو ناناك دو" موسس مذهب سيك ) درپاكستان متصل مي كند

محور اين مذاكرات بحث و گفتگو درباره جزئيات فني توافقنامه راه اندازي خط اتوبوسراني نانكانا صاحب - آمريتسار خواهد بود؛مقامات همچنين زمان،تعداد ونرخ بليت خدمات اتوبوسراني را نهايي خواهند كرد .

هند و پاكستان در سال 1999 اولين خط اتوبوسراني بين دهلي نو و لاهور را راه اندازي كردند،اما خدمات آن اين خط به دليل حمله مرگبار دسامبر سال 2001 به پارلمان هند به حال تعليق در آمد.

دومين خط اتوبوسراني بين شهرهاي سرينگار و مظفر آباد (كشمير) در ماه آوريل بعد از بر طرف شدن سردي روابط بين دو كشور راه اندازي شد .

سومين خط اتوبوسراني كه قرار است آمريتسا را به لاهور متصل كند، در هفته آخر ماه جاري ميلادي راه اندازي خواهد شد .

مذاكرات احداث خط لوله گاز ايران-پاكستان -هند و فشارهاي آمريكا

به گزارش خبرگزاري "مهر" سال 2005 مذاكرات مقدماتي درباره احداث اين خط لوله صورت گرفت. ايران ، پاكستان و هند در ماه فوريه قرارداد سه جانبه خود را درباره احداث اين خط لوله 7 ميليارددلاري را نهايي خواهند كرد .

وزراي نفت سه كشور هند و ايران و پاكستان درباره اين پروژه كه به آي پي آي موسوم است در تهران با يكديگر ديدار خواهند كرد .

ايران پيشنهاد كرده است كه هر كشور قسمتي از خط لوله را كه از خاكش مي گذرد، بسازد، اما طرح ديگر هم اين است كه همه كشورها ساخت خط لوله را در قالب پروژه اي مشترك به يك شركت بسپارند.

آمريكا فشارهاي زيادي را بر هند و پاكستان براي جلوگيري از اجراي اين پروژه مهم اقتصادي وارد كرده است .

ايران راه اندازي اين پروژه و بهره برادي گاز از آن را سال 2011 و 2012 پيش بيني كرده است .

اين پروژه 2 هزار و 800 كيلومتري كه 2/7 ميليون دلار هزينه خواهد داشت در عمق 1تا 5/1متري زير سطح زمين كار خواهد شد.

طرح ابتدايي اين پروژه به سال 1979 باز مي گردد،اما شروع جدي تر بحث صادرات گاز ايران به هند اوايل دهه 90 ميلادي آغاز شد كه با كشف ذخاير عظيم گاز طبيعي پارس جنوبي در سال 1988 تلاش هاي ايران نيز براي افزايش صادرات گاز به صورت LNG يا انتقال گاز از طريق احداث خطوط لوله به اقصي نقاط جهان تشديد گرديد.

اين خط لوله مي تواند روزانه بيش ازيك صد ميليون متر مكعب گاز را از ايران به اين دوكشورمنتقل نمايد،بنادرعسلويه ايران در خليج فارس، گوادرو كراچي در جنوب شرقي و جنوب مركزي پاكستان را به هم متصل كرده و با امتداد مستقيم به يكي از نقاط مرزي هند خواهد رسيد؛مدت پيشنهادي براي امضاي قرار داد اين پروژه 25 سال است كه مي تواند تا پنج سال ديگر نيز تمديد شود.