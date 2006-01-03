واكنش آمريكا به تصميم ايران براي از سرگيري تحقيقات مربوط به فناوري هسته اي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، كاخ سفيد درواكنش به نامه ارسالي تهران به آژانس بين المللي انرژي اتمي در باره شروع تحقيقات هسته اي ، امروز از ايران خواست به " تعهدات خود احترام بگذارد و حسن نيت خود را نشان دهد."



اسكات مكللان سخنگوي كاخ سفيد امروز دراظهاراتي تصريح نمود : " (ايراني ها) توافقنامه هايي را امضا كرده اند كه بايد به اين توافقات پايبند باشند، و با حسن نيت در مذاكرات رفتار كنند."



وي افزود: آنها بايد با شفافيت كامل عمل كنند وبه طور كامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري كنند. اين مقام آمريكايي به طور مشخص به فعاليتهاي تحقيقاتي ايران اشاره اي نكرد.



مكللان دربخش ديگرمواضع خود اعلام داشت : ما به حمايت هاي خود از تلاشهاي تروئيكاي اروپايي (انگليس، آلمان و فرانسه) براي بررسي موضوع هسته اي ايران به شكل مسالمت آميز و ديپلماتيك ادامه خواهيم داد."



پيش از اين آژانس بين المللي انرژي اتمي و فرانسه نيز در ادامه سنگ اندازي در مقابل فعاليتهاي صلح آميز هسته اي تهران؛ از ايران خواستند تا به تعليق غني سازي ادامه دهد .



آژانس بين المللي انرژي اتمي امروزاز ايران خواست همچنان به تعليق تمام فعاليتهاي مرتبط با غني سازي اورانيوم ادامه دهد.اين درخواست درواكنش به نامه تهران به اين آژانس مبني بر ازسرگيري تحقيقات مربوط به سوخت هسته اي صورت گرفته است.

فرانسه نيز به عنوان يكي از سه كشورعضو تروئيكاي اروپايي ( در كنار انگليس و آلمان) از ايران خواسته است تا از تصميم خود مبني بر شروع مجدد تحقيقات هسته اي بعد از 2 سال تعليق اين فعاليت ها، منصرف شود.اين كشور گفته است كه ايران بايد به نگراني هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي ، درباره برنامه هاي هسته ايش پاسخ دهد.

" پيش از اين محمد سعيدي معاون سازمان انرژي اتمي ايران نيز در گفتگوي تلويزيوني خود از ارسال نامه اي به آژانس مبني بر تصميم ايران به ازسرگيري تحقيقات فناوري هسته اي اطلاع داده بود؛ وي تاكيد كرد كه ايران به زودي تحقيقات فناوري هسته اي را آغاز خواهد كرد.



نكته حائز اهميت اينكه آمريكا تاكنون بارها ايران را به تلاش براي توليد سلاح هسته اي متهم كرده است واين امر در حالي است كه ايران با وجود امضاي معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي به طور شبانه روز درهاي تاسيسات هسته اي خود را به روي بازرسان بين المللي باز كرده است، تاكيد كرده است هيچ فعاليت مخفي يا نظامي ندارد و صرفا براي اهداف غير نظامي وتامين انرژي به دنبال دستيابي به فناوري هسته اي صلح آميز است.