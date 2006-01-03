  1. سیاست
  2. سایر
۱۳ دی ۱۳۸۴، ۲۳:۲۰

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در نشست مشترك مجلس و دولت:

كسري بودجه كنوني ناشي از تراكم كسري بودجه سال هاي قبل است/ تيم اقتصادي دولت نهم هماهنگ ترين تيم در طول دوران انقلاب است

كسري بودجه كنوني ناشي از تراكم كسري بودجه سال هاي قبل است/ تيم اقتصادي دولت نهم هماهنگ ترين تيم در طول دوران انقلاب است

فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: كسري بودجه مربوط به دولت نهم نيست، كسري بودجه از تراكم كسري بودجه سالهاي قبل است كه به ما تحميل شده است.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، فرهاد رهبر درپايان سخنان سخنرانان و قبل از سخنراني حداد عادل و رئيس جمهور و در پاسخ به سئوالات مطرح شده ، گفت: بودجه ريزي عملياتي بر مبناي برنامه اي است كه فرآيند فعاليت هاي آن تعريف شده است تا در انتها به محصول برسد و هزينه تمام شده محصول را بتواند محاسبه كند و نتيجه آن اين است كه ما مي توانيم ناكارآمدي ها را كشف و بهبود كارآيي را به دنبال داشته باشيم.

رهبر تصريح كرد: لازمه واگذاري تصدي گري ها رفتن اين فرآيند براي يك بار تا آخر است و قيمت تمام شده را محاسبه كنيم و سپس در رابطه با تصدي گري در بخش خصوصي اقدام كنيم.

وي گفت : كسري بودجه مربوط به دولت نهم نيست، كسري بودجه از تراكم كسري بودجه سالهاي قبل است كه به ما تحميل شده است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خاطرنشان كرد: اطمينان مي دهم كه مجموعه دولت يك مجموعه سياسي هماهنگ در تمام جوانب آن است. اين مجموعه از قبل آماده شده بود و امروز به تدريج در حال شكل گيري يك مجموعه كامل است. از مجلس مي خواهم در فرصتي، چارچوب اين بسته سياسي را توضيح دهم.

وي در خاتمه تاكيد كرد: تيم اقتصادي دولت نهم هماهنگ ترين تيم اقتصادي در طول دوران انقلاب است.

کد مطلب 273828

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها