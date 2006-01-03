كسري بودجه كنوني ناشي از تراكم كسري بودجه سال هاي قبل است/ تيم اقتصادي دولت نهم هماهنگ ترين تيم در طول دوران انقلاب است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، فرهاد رهبر درپايان سخنان سخنرانان و قبل از سخنراني حداد عادل و رئيس جمهور و در پاسخ به سئوالات مطرح شده ، گفت: بودجه ريزي عملياتي بر مبناي برنامه اي است كه فرآيند فعاليت هاي آن تعريف شده است تا در انتها به محصول برسد و هزينه تمام شده محصول را بتواند محاسبه كند و نتيجه آن اين است كه ما مي توانيم ناكارآمدي ها را كشف و بهبود كارآيي را به دنبال داشته باشيم.

رهبر تصريح كرد: لازمه واگذاري تصدي گري ها رفتن اين فرآيند براي يك بار تا آخر است و قيمت تمام شده را محاسبه كنيم و سپس در رابطه با تصدي گري در بخش خصوصي اقدام كنيم.

وي گفت : كسري بودجه مربوط به دولت نهم نيست، كسري بودجه از تراكم كسري بودجه سالهاي قبل است كه به ما تحميل شده است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خاطرنشان كرد: اطمينان مي دهم كه مجموعه دولت يك مجموعه سياسي هماهنگ در تمام جوانب آن است. اين مجموعه از قبل آماده شده بود و امروز به تدريج در حال شكل گيري يك مجموعه كامل است. از مجلس مي خواهم در فرصتي، چارچوب اين بسته سياسي را توضيح دهم.

وي در خاتمه تاكيد كرد: تيم اقتصادي دولت نهم هماهنگ ترين تيم اقتصادي در طول دوران انقلاب است.