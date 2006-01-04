دليلي براي تعويق انتخابات فلسطين وجود ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، شون مك كورمك دركنفرانسي مطبوعاتي تاكيد كرد كاخ سفيد هيچ دليلي براي تاخير در برگزاري انتخابات پارلماني فلسطين در 25 ژانويه (5 بهمن ) نمي بيند.

وي درادامه تصريح كرد: ما معتقديم كه تشكيلات خودگردان فلسطين بايد تلاش هاي خود را براي آماده كردن شرايط برگزاري اين انتخابات متمركزكند.

اين درحالي است كه ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين روزدوشنبه اعلام كرد درصورتي كه ساكنان قدس شرقي ازشركت درانتخابات محروم شوند، وي برگزاري انتخابات پارلماني را به حالت تعويق درمي آورد.

همچنين روزگذشته مقامات رژيم صهيونيستي مانع شدند كه نامزدهاي انتخاباتي قدس شرقي به تبليغات بپردازند.

درعين حال قراراست ديويد ولش معاون وزير امورخارجه آمريكا درامورخاورميانه و اليوت آبرامزمشاورجرج بوش رئيس جمهوري آمريكا درامورخاورميانه امروزبه منظور بحث وتبادل نظر درمورد مسائل موجود بين دو طرف فلسطيني و اسرائيلي وارد منطقه شوند.

مك كورمك درادامه اظهارات خود خاطرنشان كرد با تشكيلات خودگردان و اسرائيل دراين خصوص همكاري خواهيم كرد و آن دو را درباره اين موضوع ( قدس شرقي) تشويق خواهيم كرد تا منجر به برگزاري انتخابات شود.

همچنين روزگذشته اسماعيل هنيه رئيس ليست انتخاباتي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) دركنفرانس خبري با رد تصريحات ابومازن مبني بر تعويق انتخابات پارلماني فلسطين عنوان كرد: به تعويق انداختن انتخابات به معناي حركت به سوي مكاني نامعلوم و سراب است.