جشنواره طنز مي تواند براي ما در دنياي ادبيات افتخار آفريني كند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، محمود معتقدي شاعر و منتقد با بيان اين مطلب در گفت و گو با ستاد خبري جشنواره طنزياد آورشد: طنز يكي از وجوهات ادبيات ديروز و امروز است. دليل بزرگي حافظ و عبيد زاكاني به خاطر استفاده از طنز در آثارشان است.

وي تصريح كرد: فضاي طنز در جامعه و در بين مردم ما شناخته شده نيست. حتي شاعران و داستان نويسان امروز ما نيز كمتر از طنز در آثار خود استفاده مي كنند. البته نبايد افرادي مانند شاملو را ناديده گرفت كه در آثارش مي توان طنز هاي موفقي را مشاهده كرد، به طوري كه بايد او را يك طنز پرداز دانست.

وي با اظهار خرسندي از برگزاري يك جشنواره بين المللي كه به صورت تخصصي به طنز مي پردازد، گفت: جشنواره اگر با حضور صاحبان انديشه و طنز پرداز برگزار شود، بازتاب خوبي خواهد داشت. اگر اين جشنواره با پرداختن به حقيقت طنز به خوبي برگزار شود، يك موفقيت بزرگ براي كشور ايران خواهد بود.

معتقدي اظهار داشت: طنز مقوله ظريفي است و طنز پردازي كار هر كسي نيست. طنز پردازي در تمام جوامع دنيا كاري دشوار و سخت است. هر اثري را كه كمي انسان را بخنداند نمي توان طنز دانست و طنز مانند هر نوع ادبي داراي قواعد خاص خود است.

اين منتقد درباره بهترين تركيب داوري و در مورد آثار حاضر در اين جشنواره گفت: بايد داوران از انديشمندان حوزه هاي مختلف مانند سياستمدار، روانشناس و غيره انتخاب شوند. من فكر مي كنم براي مثال يك روانشناس هم اگر در ميان داوران حضور داشته باشد، مي تواند از نگاه خود در مورد اين آثار نظر بدهد و اين خوب است.

وي در پايان تصريح كرد: وقتي داوران متفاوت باشند به يك اثر هنري از همه جوانب نگاه مي شود. ولي اگر داوران همگي طنز پرداز باشند، آثار ارسال شده به جشنواره تنها از نگاه طنز پردازان بررسي خواهد شد و اين درست نيست.