كسري بيش از چهار هزار ميليارد ريالي منابع درآمدي امسال كشور را تهديد مي كند

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ايران به خبرنگار اقتصادي مهر گفت: در زمان حاضركشور با كسري پنهان منابع درآمدي به لحاظ غير واقعي بودن درآمد هاي دولتي و در مقابل واقعي بودن هزينه ها مواجه است.

احمد رمضان پور نرگسي با متفاوت خواندن كسري بودجه با كسري منابع درآمد عمومي گفت: كاهش 70 درصدي هزينه جاري و 30 درصدي هزينه عمراني مي تواند به عنوان راهكاري براي جبران اين كسري مطرح شود ولي به لحاظ اينكه هزينه جاري دولت را نمي توان كاهش داد ، اغلب با كاهش تسهيلات و هزينه هاي ملي و عمراني جبران مي شود.

وي با اشاره به درآمد هاي نفتي به عنوان يكي از منابع درآمدي كشور گفت: كشور در نيمه نخست امسال با افزايش درآمد نفتي مواجه شد اما از آنجا كه دولت اجازه هزينه كردن مازاد درآمد نفتي را ندارد تاثيري بر كاهش كسري منابع درآمدي نخواهد داشت.

وي با اشاره به درآمد حاصل از فروش سهام شركت هاي دولتي به عنوان يكي از منابع درآمد عمومي گفت: براي سال جاري دولت موظف شده بود 14 هزار ميليارد ريال از محل واگذاري سهام شركت هاي دولتي، درآمد كسب كند كه در تاكنون تنها 600 ميليارد ريال محقق شده است كه مقاومت وزارتخانه ها در واگذاري سهام را مي توان مهمترين عامل محقق نشدن اين درآمد دانست.

وي با انتقاد از كاهش هزينه هاي ملي و عمراني براي جبران كسري منابع درآمدي گفت: در چند سال گذشته كاهش هزينه هاي ملي از 45 درصد تا 86 درصد متغيير بود كه اميد است با تشكيل گروه كاري بودجه بتوان راهكارهايي براي جبران اين كسري ارايه كرد.

وي اصلاح موادي از برنامه سوم توسعه در مورد واگذاري سهام شركت هاي دولتي گفت: با توجه به مقاومت برخي وزارتخانه ها در واگذاري سهام، وزارت امور اقتصادي و دارايي متصدي اجراي خصوصي سازي در كشور شد كه اميد است با واگذاري مسووليت خصوصي سازي به اين وزارت خانه بتوان با كاهش چسبندگي هاي دولتي علاوه بر اصلاح روند خصوصي سازي در كشور به اجراي آن سرعت بخشيد.

