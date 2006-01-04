تماشاچيان و بازيكنان بسكتبال بايدحرفه اي باشند

رضارهنما درگفت و گوبا خبرنگارورزشي خبرگزاري " مهر" دركرج ادامه داد: قوانين بازي بسكتبال بسيارپيچيده وخاص است و بازيكنان آن بهتراست ازتحصيلات عاليه برخوردار باشند.

وي ضمن اشاره به دارا بودن ضريب هوشي بالا و تمركز به عنوان شرط ديگرعضويت درتيم هاي اين رشته افزود: به عنوان مثال ، بازيكنان اين رشته درميدان مسابقه بايد درعرض يك ثانيه چندين عكس العمل ازخودنشان دهندكه اين مسئله نشان دهنده اهميت ضريب هوشي بالا وتمركزدراين بازي است.

اين سرمربي تصريح كرد: برخلاف ورزش هاي عامه پسند مانند فوتبال كه تماشاچيان معمولي نيزمي توانند درمورد آن نظردهند، تماشاچيان بازي بسكتبال بايد خود به صورت حرفه اي و تخصصي دربطن اين ورزش قراربگيرند وبه قواعد آن اشراف كامل پيدا كنند.

رهنما اظهاراميدواري كرد : سطح علمي و تخصصي ورزش ايران دركليه رشته ها ارتقاء يابد و هرروزبيش ازپيش شاهد درخشش تيم هاي ورزشي ايران درعرصه هاي بين المللي باشيم.