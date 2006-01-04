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۱۴ دی ۱۳۸۴، ۱۵:۲۵

سرمربي تيم بسكتبال تام ايران خودرو در گفت و گو با" مهر" :

تماشاچيان و بازيكنان بسكتبال بايدحرفه اي باشند

سرمربي تيم بسكتبال تام ايران خودرو گفت : رشته بسكتبال بسيار تخصصي تر از رشته هاي ورزشي ديگر است به همين دليل تماشاچيان و بازيكنان آن نيز بايدحرفه اي و متخصص باشند.

رضارهنما درگفت و گوبا خبرنگارورزشي خبرگزاري " مهر" دركرج ادامه داد: قوانين بازي بسكتبال بسيارپيچيده وخاص است و بازيكنان آن بهتراست ازتحصيلات عاليه برخوردار باشند.

وي ضمن اشاره به دارا بودن ضريب هوشي بالا و تمركز به عنوان شرط ديگرعضويت درتيم هاي اين رشته افزود: به عنوان مثال ، بازيكنان اين رشته درميدان مسابقه بايد درعرض يك ثانيه چندين عكس العمل ازخودنشان دهندكه اين مسئله نشان دهنده اهميت ضريب هوشي بالا وتمركزدراين بازي است.

اين سرمربي تصريح كرد: برخلاف ورزش هاي عامه پسند مانند فوتبال كه تماشاچيان معمولي نيزمي توانند درمورد آن نظردهند، تماشاچيان بازي بسكتبال بايد خود به صورت حرفه اي و تخصصي دربطن اين ورزش قراربگيرند وبه قواعد آن اشراف كامل پيدا كنند.

رهنما اظهاراميدواري كرد : سطح علمي و تخصصي ورزش ايران دركليه رشته ها ارتقاء يابد و هرروزبيش ازپيش شاهد درخشش تيم هاي ورزشي ايران درعرصه هاي بين المللي باشيم.

تيم تام ايران خودرو درگروه A مسابقات ليگ دسته يك بسكتبال كشورهمچنان صدرنشين جدول است.

کد مطلب 273871

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