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۱۴ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۱۸

دانشجويان ممتاز دانشگاه هنر تقدير شدند

دانشجويان ممتاز دانشگاه هنر كرج در مراسمي با حضور مسئولان و اعضاي هيات علمي دانشگاه مورد تقدير واقع شدند.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" از كرج، اين مراسم با هدف معرفي توانمندي هاي هنري دانشجويان دانشكده موسيقي دانشگاه هنر و تشويق ديگر دانشجويان به انجام فعاليت هاي هنري و پژوهشي در سالن آمفي تئاتر دانشكده موسيقي برگزار شد.

در اين مراسم سخنرانان به تبيين جايگاه هنر در عرصه ملي، منطقه اي و جهاني پرداختند و اهميت حضور هنر در مسائل اجتماعي را تشريح كردند.

دانشجويان ممتاز دانشكده هنر به رسم يادبود لوح تقدير گرفتند و قطعاتي از موسيقي ايراني و جهاني در اين مراسم به اجرا درآمد.

در اين مراسم از دانشجويان ممتاز در رشته هاي نوازندگي موسيقي ايراني، موسيقي جهاني، موسيقي نظامي و آهنگ سازي كه كارهاي پژوهشي مرتبط با هنر ارائه داده اند، مورد تقدير واقع شدند.

کد مطلب 273875

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